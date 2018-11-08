"Левада": россияне перестают планировать свое будущее

Население России все меньше способно планировать свое будущее. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса 46 % россиян не знают, что будет с ними даже в ближайшие месяцы. Еще три года назад таких было 37%. По сравнению с 2016 годом сократилось и число россиян, которые планируют будущее на ближайшие пять-шесть лет — с 17% до 11%. Тех, кто строит планы на год или два, стало меньше на 2% — с 37% до 35%.

Примерно такие же показатели были в мае 2013 года. Согласно исследованию, еще полгода назад население было более уверенно в своем будущем, например, 40% участников опроса строили планы на два года вперед (сейчас их 35%), а число тех, кто не уверен в своем будущем даже в ближайшие месяцы, было на 5% меньше. При этом представить будущее России на срок более 10 лет могут себе только 9% населения. Менее года — 39%.

Опрос проведен 18 — 24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Как сообщала "Правда.Ру" экономисты планируют дальнейшее ухудшение материального положения россиян, несмотря на бравурные сообщения Росстата о росте зарплат.

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