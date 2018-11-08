Разрыв между бедными и богатыми в России будет расти

Социальное неравенство среди россиян снова будет расти. Это будет вызвано в первую очередь замедлением роста зарплат, как в бюджетном, так и в частном секторе.

Опасения подкрепляются ростом ставки налога на добавленную стоимость, а также с повышением пенсионного возраста, которое означает отсрочку выплаты пенсий части граждан и, следовательно уменьшением их покупательной способности.

"За девять месяцев текущего года неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017-го", — цитирует "Коммерсант" замдиректора Центра развития Светлану Мисихину.

"Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения ", — пояснила Мисихина.

Завлаборатории Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина уточнила, что корректнее говорить не о предстоящем росте социального неравенства, а о том, что "перспектив его снижения не так много". Для улучшения ситуации нужно обеспечить равный доступ к основным благам и к тем механизмам, которые могли бы выравнять начальные условия: в частности, к образованию и к программам повышения квалификации, следует из объяснений экономиста.

Как сообщала "Правда.Ру", эксперты Росстата недавно отчитались о рекордном росте реальных зарплат россиян. Так, по данным ведомства Александра Суринова, за пять месяцев текущего года реальная заработная плата в РФ увеличилась на рекордные девять процентов. При этом реальные располагаемые доходы граждан за тот же период увеличились на два процента.

Эти показатели выглядят просто феерически на фоне того факта, что растет задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги. Так, согласно данным того же НБКИ, только по состоянию на 1 июля число злостных неплательщиков, то есть тех, кто не погасил долг за услуги ЖКХ по решению суда, достигло 27,5 тысячи человек. По сравнению с началом 2018 года их число увеличилось на 13,6 процент.

Иститут социологии РАН представил результаты нового опроса по поводу приоритетов россиян в контексте внешней и внутренней политики России. Наметился рост заинтересованности респондентов в адекватной внутренней политике, в частности, в социальной и экономической. Выросло и количество тех, кто желает в России развития демократии и соблюдения равенства возможностей — с 27 до 37 процентов.

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