"ОПЕК взялась за старое": Трамп возмутился ценами на нефть

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия ОПЕК, назвав мировые цены на нефть искусственно завышенными.
"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Ничего хорошего в этом нет, и это неприемлемо!" — написал Трамп в своем "твиттере".
В 15:20 мск нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 73,30 доллара, что на 0,68 процента меньше по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.
19 апреля цена североморской нефти Brent преодолела отметку в 74 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года.
Министры стран ОПЕК солидарно выразили свое несогласие с заявлением Трампа.
"Нет такой вещи, как искусственные цены на нефть. Цены определяет рынок", — ответил Трампу министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль Фалих.
Рост цен на нефть прокомментировал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он допустил возможность роста цены в апреле по 80 долларов за баррель. Эту цену министр обозначил как не фундаментальную. На рынок влияет слишком много факторов, в том числе геополитических, добавил Новак.
"Сегодня мы не можем сказать, будет ли приниматься решение в июне об изменении квот. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке", — сказал министр журналистам.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что год назад международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за август понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом — до 97,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2018 году также был пересмотрен — с 99,4 до 99 миллионов баррелей в день. Получается, что рост спроса на нефть в 2018-м в годовом выражении должен был составить 1,4 миллиона баррелей в день.
Читайте также:
Цены на нефть не поднимутся выше…
Цены на нефть, или Нашла коса на баррель
Сечин: Цены на нефть утратили связь с реальностью
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.