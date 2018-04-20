"ОПЕК взялась за старое": Трамп возмутился ценами на нефть

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия ОПЕК, назвав мировые цены на нефть искусственно завышенными.

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"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Ничего хорошего в этом нет, и это неприемлемо!" — написал Трамп в своем "твиттере".

В 15:20 мск нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 73,30 доллара, что на 0,68 процента меньше по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

19 апреля цена североморской нефти Brent преодолела отметку в 74 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года.

Министры стран ОПЕК солидарно выразили свое несогласие с заявлением Трампа.

"Нет такой вещи, как искусственные цены на нефть. Цены определяет рынок", — ответил Трампу министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль Фалих.

Рост цен на нефть прокомментировал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он допустил возможность роста цены в апреле по 80 долларов за баррель. Эту цену министр обозначил как не фундаментальную. На рынок влияет слишком много факторов, в том числе геополитических, добавил Новак.

"Сегодня мы не можем сказать, будет ли приниматься решение в июне об изменении квот. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке", — сказал министр журналистам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что год назад международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за август понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом — до 97,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2018 году также был пересмотрен — с 99,4 до 99 миллионов баррелей в день. Получается, что рост спроса на нефть в 2018-м в годовом выражении должен был составить 1,4 миллиона баррелей в день.

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