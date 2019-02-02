Стал известен уровень добычи нефти в РФ за январь

За первый месяц текущего года нефтяные компании из России достали из недр земли почти 50 миллионов тонн нефти и газового конденсата.

Отметим, что это на 3,9 % больше, нежели за аналогичный период года минувшего.

Также известно, что по сравнению с октябрем прошлого года уровень добычи нефти в стране снизился на 0,4 %.

На сегодняшний день Россия добывает по 11,38 миллионов баррелей в день. В прошлом году, что любопытно, средние показатели в сутки были схожими — тогда нефтяные российские компании доставали из недр по 11,16 миллионов баррелей. За весь прошлый год же Россия добыла почти 556 миллионов тонн нефти и газового конденсата.

Отметим, что в ближайшее время уровень добычи нефти в РФ вряд ли поднимется. Так, руководство Организации стран-экспортеров нефти обязало Россию снизить объемы выработки на 1,2 миллионов баррелей в сутки по сравнению с все тем же октябрем прошлого года. Российская сторона пошла навстречу ОПЕК и согласилась сократить свой уровень добычи нефти на целых 2 %.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство энергетики Российской Федерации дало прогноз насчет нефтяных запасов в стране. Так, по мнению российского ведомства, буквально через пятьдесят лет их в России уже не будет.

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