Россия потребовала от США компенсаций за сталь и алюминий

Россия обратилась в ВТО с требованием к США о компенсации за введенные Вашингтоном ввозные тарифы на алюминий и сталь. Новость сообщило агентство Reuters.

Издание ссылается на документы ВТО. Отмечается, что в ВТО с аналогичным требованием к США обратились Китай, Индия и ЕС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что повысив импортные пошлины на сталь и алюминий, Трамп похоронил ВТО. Объявлена торговая война всему миру. "Мы в данной ситуации — в роли наблюдателей, спектакль будет весьма интересным, надо занимать удобные места, брать в гардеробе бинокли, посмотрим, куда придет Америка", — сказал "Правде.Ру" ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Рожанковский.

"Подорожают прежде всего продукция американского автомобилестроения, самолетостроения, строительство жилья и офисов. Что касается нефтегазовой промышленности, то если там используются импортные трубы, это будет однозначно вести к удорожанию продукции. Сделают дороже сталь, значит, будут дороже автомобили, будут дороже автомобили — значит, будут меньше их покупать, и они будут менее конкурентоспособны в глобальном масштабе. То есть американские товары будет все сложнее и сложнее экспортировать. Трамп, повышая тарифы, с моей точки зрения, занимается малоэффективной работой", — рассказал эксперт.

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