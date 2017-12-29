Порошенко лукавит: к нему стучат не из России

Киев обязан покупать у России газ и будет это делать на прежних условиях контракта 2009 года, считает эксперт Сергей Пикин. Это приведет к отказу от реверса из Европы, все остальное — предвыборная риторика.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Петр Порошенко заявил о готовности "покупать у России дешевый газ": "Они (из России) стучат: может, возьмете наш газ? — Да нет, у нас все хорошо, если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", — рассуждал украинский президент накануне на встрече в Одесской области.

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Украина покупает российский газ по реверсу из Словакии, и он обходится ей дороже, чем если бы она покупала его напрямую из России. По словам эксперта, речь Порошенко предназначена для внутреннего потребителя, поскольку, согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, Украина обязана покупать газ у России по контракту, который истекает в 2019 году.

Единственное — снижены обязательные объемы закупок до 4 млрд кубометров газа в год, пояснил Сергей Пикин. Это выгодно внешним кредиторам Украины: "Если финансирование внешнее, то, конечно, и задача — покупать внешний газ у внешних продавцов, а не у России".

Что касается обещания снизить тарифы, то оно чисто предвыборное, считает эксперт. На самом деле Всемирный банк и МВФ требуют под свои кредиты поднять тарифы на электроэнергию и газ, хотя "они уже подняли, причем многократно и существенно".

Наши же условия остаются прежними — 100% предоплата. И для Украины это не новость, заметил Сергей Пикин: "украинцы платят по такой же схеме европейским трейдерам".

"Правда.Ру" напоминает, что 22 декабря Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору "Газпрома" с "Нафтогазом" о контракте 2009 года. Суд снизил годовой объем закупок с 52 до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для 4 млрд кубометров. Киев обязан закупать эти объемы с 1 января 2018 года.

"Нафтогаз" должен также выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленное сырье. По данным заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, в ближайшие два года "Нафтогаз" будет вынужден или снизить закупки по реверсу почти до нуля, или вытеснить с этого рынка частных импортеров, или саботировать решение арбитража.

Цена российского газа для "Нафтогаза", по мнению эксперта, может превысить 200 долларов за 1 тыс. кубометров, тогда как за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала газ в среднем по 226 долларов за тысячу "кубов". Для сравнения: средняя цена хабов за этот период составляла около 205 долларов, а средняя цена по контракту с "Газпромом" с нефтяной привязкой — менее 200 долларов за 1 тыс. м³, объяснил Алексей Гривач РИА Новости.

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