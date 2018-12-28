Еврокомиссар: Критика Трампа не остановит "Северный поток-2"

Критика президента США Дональда Трампа в отношении трубопровода "Северный поток-2" не является основанием для остановки проекта. Любая попытка это сделать практически невозможна, потому что он уже строится.

Об этом заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер, которого цитирует Reuters со ссылкой на Der Spiegel. Напомним, что Дональд Трамп обвинил в июле Ангелу Меркель в том, что она являются "пленницей" России из-за зависимости от российских энергоносителей.

Министр энергетики США Рик Перри заявил в прошлом месяце, что Вашингтон сохраняет возможность наложения санкций на все компании, работающие над трубопроводом.

"Я никогда не был большим сторонником" Северного потока 2 ", — заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер немецкому журналу Der Spiegel. "Но правда в том, что трубопровод уже давно строится, и его уже не так легко остановить". "Угрозы Трампа не являются причиной для этого", — добавил он.

Как сообщала "Правда. Ру", министр экономики Германии Петер Альтмайер назвал условие сохранения газопровода "Северный поток — 2". По его словам, прокладка газопровода возможна, если будут учтены интересы Киева.

Украина может остаться транзитером газа в Европу, если выполнит требования энергетического сообщества Евросоюза. От России тут мало что зависит, считает эксперт Алексей Гривач. Гарантии России — в создании альтернативы Украине, то есть трубопроводов "Северный поток-2" и " Турецкий поток".

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