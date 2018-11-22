"Газпром" обеспечил Украине "большую головную боль"

В связи с определением маршрута транзита газа по "Турецкому потоку" в Европу, Украина не только теряет транзит, ей придется переделывать свою ГТС. Это "большая головная боль" Киева, а Брюссель не будет возражать считает Сергей Правосудов.

Газета "Коммерсант" сообщила, что "Турецкий поток" в Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию. По данным газеты, "Булгартрансгаз" собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую часть из Турции и на выходе в Сербию в декабре. При этом сообщается, что операторы Венгрии, Австрии и Словакии уже провели аукцион на бронирование новых мощностей в конце октября. Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром" планирует начать в 2020 году, в Венгрию — в 2021 году, а в Словакию — во второй половине 2022 года.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, принципиальное отличие этого маршрута от "Южного потока" заключается в том, что объем поставок будет существенно меньше. Кроме того, "Южный поток" предполагал, что в Турция будет конечным пунктом маршрута через Балканские страны, а сейчас — наоборот.

"У Болгарии есть два варианта: отказаться, и тогда ее трубы просто будут пустыми, что, наверное, ей не очень интересно. Второй вариант — согласиться и пустить газ по трубе в обратном направлении", — сказал эксперт. Сейчас там идет газ с севера на юг, а пойдет с юга на север, добавил Сергей Правосудов.

По словам эксперта, в новом варианте, нужно будет построить соединительный газопровод и станции между Болгарией и Сербией и модернизировать ряд газопроводов. "Это не большие затраты. В прошлом проекте была принципиально другая история. Это была мощная газопроводная сеть, и "Газпром" должен был владеть 50% системы. Сейчас он ничего не строит и Брюссель не найдет мотивов для возражений", - заметил он.

Сергей Правосудов подтвердил, что практически весь транзит газа из Украины уйдет, останется очень небольшой объем, "условно говоря, 10 процентов от того, что сейчас есть". "Европе получать газ через Украину очень дорогое удовольствие, потому что там старые трубы, компрессорные станции, низкая эффективность".

Другая проблема чисто украинская."Их газотранспортная система (ГТС) завязана не только на транзит, но и на обеспечение собственных потребителей. Придется ее переделывать, нужны будут перемычки, еще что-то дополнительно строить. На это нужны деньги, а денег нет, и это для Украины сейчас большая головная боль", — отметил Сергей Правосудов.

Заметим, что сейчас по украинской ГТС прокачивается 70-90 миллиардов кубометров природного газа. Запуск «Турецкого потока» будет стоить Украине 12-13 млрд кубометров прокачки транзитного газа, по данным главы Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонида Униговского. Если по будут дальше поставки в Европу, то это уменьшит транзит еще на столько же, считает он.

Проект «Турецкий поток» состоит из двух ниток для прокачки газа мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Прокладка обеих линий по дну Черного моря была завершена накануне. Мощность "Южного потока" оценивалась в 63 млрд кубических метров газа в год.

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