Европа: где сыр, там и союзники

На фоне того, что российско-европейские отношения достигли нового "дня" по инициативе "двойки" "Вашингтон-Лондон", закупки российского газа европейскими странами бьют рекорды.
Накануне лета газ европейцы закупают в тех же объемах, что и в зимние месяцы. Как сообщается, это связано с чрезвычайно холодными зиминими месяцами, когда в ЕС не только потребляли газ по действующим контрактам, но и расходовали стратегические запасы.
Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил на прошлой неделе, что поставки газа в Европу в марте достигли рекордного уровня, опередив предыдущий рекорд января 2017 года. В первом квартале этого года поставки газа в Европу в Европу выросли на 6,6 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Поставки «Газпрома» в европейские страны продолжали расти в апреле, даже после окончания зимнего отопительного сезона.
Спрос в Европе остается высоким по двум причинам. Во-первых, из-за необходимости пополнения газовых хранилищ, а во-вторых, потому что некоторые из других традиционно газоснабжающих стран сегодня испытавыют трудности в поставках.
Норвегии, ближайший конкурент нашей страны на газовом рынке, необходимо справиться с ЧП на газовом месторождении Скарв и на перерабатывающем заводе Kollsnes в апреле. Газовый экспорт в Европу из этой страны сократился после того, как вышел из строя компрессор на месторождении Скарв в Норвежском море.
На юге Европы ливийский поток газа «Зеленый поток» в Италию был прекращен 2 апреля из-за необходимости проведения технического обслуживания для введения в действие нового оборудования на морском газовом месторождении Bahr Essalam. Первоначально ожидалось, что техническое обслуживание будет завершено 18 апреля, но возобновление поставок газа откладывалось несколько раз, в связи с чем Италия не получала газа из «Зеленого потока» в течение апреля.
Общий экспорт из Африки в Европу упал в последнюю неделю апреля в связи с продолжающимися ливийскими трудностями и сокращением алжирских поставок газа.
На фоне всех этих процессов "Газпром" получил официальное разрешение от Финляндии на проведение строительства "Северного потока-2". также, как известно, газовая корпорация завершила строительство первого глубоководного трубопровода "Турецкий поток", которым "Газпром" погонит газ в Турцию.
Также подходит к своему логическому завершению семилетний спор "газпрома" с ЕС по антимонопольному урегулированию. Уже в этом месяце будут, скорее всего, объявлена новая позиция Европейского союза.
Таким образом, становятся понятны последние высказывания высокопоставленных официальных лиц европейских государств о необходимости смягчения экономических санкций, которые были наложены на Россию из-за украинского конфликта в понимании прежде всего американских интересов в Восточной Европе.
Скорее всего, если трудности с поставками из Норвегии и Ливии продолжатся, то уже в этом году к осени мы сможем наблюдать новую "разрядку" начавшейся "холодной войны".
По теме:
Европа не скоро избавится от "газового ига" России
Отсутствие газа погубит Европу?
Европа придумала, как снизить зависимость от "Газпрома"
Жена российского летчика Константина Ярошенко после последнего разговора с мужем заявила, что он может не выдержать месяц в карцере.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
На фоне гигантского объема уголовных дел о мошенничестве, возбуждающихся в России (в 2017 году преступление данного вида регистрировалось каждые три минуты!), довольно странной выглядит ситуация, когда незамеченными остаются сомнительные "схемы", оборот каждой из которых может достигать десятков миллионов рублей.
США понесли второе существенное поражение в войне за свое мировое влияние после крымского референдума. И если первое было нанесено Россией, то второе - Китаем. Противоракетная оборона этой страны теперь контролирует Южно-Китайское море...