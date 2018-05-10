Европа: где сыр, там и союзники

На фоне того, что российско-европейские отношения достигли нового "дня" по инициативе "двойки" "Вашингтон-Лондон", закупки российского газа европейскими странами бьют рекорды.

Накануне лета газ европейцы закупают в тех же объемах, что и в зимние месяцы. Как сообщается, это связано с чрезвычайно холодными зиминими месяцами, когда в ЕС не только потребляли газ по действующим контрактам, но и расходовали стратегические запасы.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил на прошлой неделе, что поставки газа в Европу в марте достигли рекордного уровня, опередив предыдущий рекорд января 2017 года. В первом квартале этого года поставки газа в Европу в Европу выросли на 6,6 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Поставки «Газпрома» в европейские страны продолжали расти в апреле, даже после окончания зимнего отопительного сезона.

Спрос в Европе остается высоким по двум причинам. Во-первых, из-за необходимости пополнения газовых хранилищ, а во-вторых, потому что некоторые из других традиционно газоснабжающих стран сегодня испытавыют трудности в поставках.

Норвегии, ближайший конкурент нашей страны на газовом рынке, необходимо справиться с ЧП на газовом месторождении Скарв и на перерабатывающем заводе Kollsnes в апреле. Газовый экспорт в Европу из этой страны сократился после того, как вышел из строя компрессор на месторождении Скарв в Норвежском море.

На юге Европы ливийский поток газа «Зеленый поток» в Италию был прекращен 2 апреля из-за необходимости проведения технического обслуживания для введения в действие нового оборудования на морском газовом месторождении Bahr Essalam. Первоначально ожидалось, что техническое обслуживание будет завершено 18 апреля, но возобновление поставок газа откладывалось несколько раз, в связи с чем Италия не получала газа из «Зеленого потока» в течение апреля.

Общий экспорт из Африки в Европу упал в последнюю неделю апреля в связи с продолжающимися ливийскими трудностями и сокращением алжирских поставок газа.

На фоне всех этих процессов "Газпром" получил официальное разрешение от Финляндии на проведение строительства "Северного потока-2". также, как известно, газовая корпорация завершила строительство первого глубоководного трубопровода "Турецкий поток", которым "Газпром" погонит газ в Турцию.

Также подходит к своему логическому завершению семилетний спор "газпрома" с ЕС по антимонопольному урегулированию. Уже в этом месяце будут, скорее всего, объявлена новая позиция Европейского союза.

Таким образом, становятся понятны последние высказывания высокопоставленных официальных лиц европейских государств о необходимости смягчения экономических санкций, которые были наложены на Россию из-за украинского конфликта в понимании прежде всего американских интересов в Восточной Европе.

Скорее всего, если трудности с поставками из Норвегии и Ливии продолжатся, то уже в этом году к осени мы сможем наблюдать новую "разрядку" начавшейся "холодной войны".

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