Заметили: Госдума заинтересовалась взрывным ростом цен на топливо



Бензин на вес золота

Цены на топливо продолжают расти без видимых на то причин. Госдума поручила комитету по энергетике разобраться в этом вопросе. В поручении сказано, что на данный момент в России «сложилась нестабильная ситуация на внутреннем рынке топлива, которая выражается в существенном росте цен на ГСМ». Банк России же объясняет рост цен повышением международной цены на топливо, а также повышением акцизов на 50 копеек с 1 января и еще на 50 копеек с 1 июня 2018 год.

Инициаторы поручения, депутаты от КПРФ Вера Ганзя, Алексей Куринный и Николай Коломейцев бьют тревогу: существует риск невыполнения сезонных сельскохозяйственных работ. Это связано с тем, что больше всего цены выросли на дизельное топливо - с марта текущего года в среднем на 7 процентов.

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России по данным на середину мая составляет чуть больше 41 рубля за литр. Если быть предельно точным - 41,28 рублей. Первый заместитель председателя Центрального банка Российской федерации Ксения Юдаева назвала две причины роста цен на топливо - подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал журналистам, что российское правительство может снизить цены в том случае, если нефть взлетит в цене еще сильнее. В последние годы, отмечает он, именно акцизы провоцировали рост цен на топливо.

Евгений Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству сообщил, что правительство РФ в данный момент рассматривает вариант снижения акцизов на горюче-смазочные материалы в размере 2-4 рублей за литр.