Цены на нефть обваливаются. Бензин будет дорожать

Цена на нефть, добываемую в Северном море, упала почти на 7 процентов и составляет сейчас 66 долларов за баррель. Последний раз, отметим, нефть этого сорта стоило столько же в марте текущего года.
Организация стран-экспортеров нефти ранее заявляла о том, что предложение на рынках начало превалировать над спросом. Эксперты предлагали резко сократить объемы добычи. Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп же призвал ОПЕК не делать этого. Средства массовой информации и мировая общественность считают, что этим Дональд Трамп изъявил свое желание допустить падение цен на нефть.
Несмотря на снижение цен на нефть, российское правительство не видит предпосылок для снижения цен на бензин в стране. Но, отмечают в правительстве РФ, ситуация не является критической. Пока цены на нефть, отметили там, не предельно низкие, а государственный бюджет не теряет доходов от ее продажи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство энергетики Российской Федерации считает, будто нефти в стране осталось на 40-50 лет. Представители "Газпрома" же заявляют, что переживать не о чем — в скором времени, убеждены они, появятся технологии, которые позволят добывать нефть, сегодня считаемую непригодной для освоения.
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