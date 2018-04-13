Дворкович: "Северному потоку-2" санкции не страшны

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил об отсутствии негативных последствий для газопровода "Северный поток - 2" от санкций США.

Дворкович отметил, что "вопрос к ЕС, скорее, к этим странам. Если они считают проект выгодным (а судя по тому, что дали разрешение, считают выгодным), то им просто не нужно присоединяться к соответствующим санкциям - и всё, продолжать вести бизнес".

По его словам, Россия рассчитывает на реализацию проекта. Дворкович назвал проект "взаимовыгодным" и нужным ЕС.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Дания не может воспрепятствовать проекту.

По данным телеканала TV2, у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта. Тем не менее Расмуссен пояснил, что есть возможности его замедлить.

Он также напомнил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдаче разрешения на строительство "Северного потока - 2" в датской морской зоне в Балтийском море.

Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина, несмотря на строительство газопровода "Северный поток - 2", должна продолжить играть роль в транзите газа.