Кто прав нефтяные монополисты или независимые АЗС?- мнение

После заключения соглашения о заморозке цен на топливо, монополисты стремятся вытеснить с рынка независимые АЗС, считает Алексей Калачев.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов выступил с заявлением о том, что цены на рынке растут из-за монопольной природы рынка и усилиями налоговой политики государства. "Один крупный игрок начинает диктовать политику на рынке. Хочу — гружу, хочу — не гружу (видимо, имеется ввиду "Роснефть", которая не отгружает бензин на биржу для продажи независимым АТС) и бойкотирует решения правительства по стабилизации рынка топлива, заметил Баженов.

"У нас налогов на внутренний рынок больше, чем на экспортный. Из-за этого экспорт более интересный, а нам объемов не хватает. Налоговый маневр предполагал увеличение НДПИ, снижение экспортных пошлин и снижение акциза на топливо. Но акциз только растет. Акциз — основное зло. Сегодня это 15% в цене литра, а потом будет все 20%", — сказал Павел Баженов.

А вот глава "Роснефти" Игорь Сечин обвинил в недавнем росте цен на бензин независимые АЗС, которые формируют цены в регионах. Он заметил, что структура биржевых сделок не является прозрачной, чем пользуются недобросовестные участники рынка. По оценкам "Роснефти", доля перекупщиков на бирже составляет около 80 %, сегодня компания проводит только сделки под реализацию конечному потребителю.

Как сказал "Правде. Ру" аналитик АО "Финам" Алексей Калачев, "Роснефть", заключив соглашение о стабилизации цен, поддерживает низкие цены на своих автозаправочных сетях за счет экспортной выручки. Независимые заправки не могут задирать цены по той простой причине, что есть конкуренция с АТС — дочками нефтяных монополистов. "А вот если их ( независимые АЗС) выдавить с рынка, вот тогда никто не помешает монопольным поставщикам задирать цену так, как им будет выгодно", — заметил Алексей Калачев.

"Сечин сказал, что 10 заправок одной сети диктуют цену всему Приморью? Разве это возможно? Это "наезды", продолжил эксперт. "Согласившись заморозить цену, монополисты фактически взяли на себя обязательство поддерживать собственные НПЗ. Экспорт приносит больше выручки, чем внутренний рынок, поэтому можно пожертвовать меньшим ради большего. Но спонсировать чужие заправки они не хотят", — резюмировал он.

Между тем, цена на топливо на независимых АЗС продолжает расти в Мурманской , Тверской областях, Забайкалье, Карелии. В Братске, например, дешевым остается топливо на АЗС «Роснефти»: АИ-92 - 41,60 рублей за литр, АИ-95 - 43,30, «98-й» - 46,10 и ДТ - 47,70. На вотна АЗС "Братского бензина» цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 50 копеек. И теперь литр топлива стоит соответственно 43 рубля 60 копеек и 46 рублей 90 копеек. Дизельное топливо здесь подорожало на 2 рубля, сообщает портал tkgorod.ru.

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