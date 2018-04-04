RUVDS накормил москвичей хабрабургерами

Поставщик облачных услуг российский хостинг-провайдер VPS серверов RUVDS совместно с интернет-сообществом "Хабрахабр" и сетью закусочных Burger Heroes представили совместную коллаборацию — "Хабрабургер", которая была представлена в феврале и была настолько успешной, что ее создатели уже задумываются о достойном предложении.

Как бургерный бум достиг IT-компании рассказал управляющий партнер и основатель RUVDS Никита Цаплин.

— Как возникла идея бургера для айтишника?

— На самом деле для RUVDS создание продуктов питания в коллаборации не впервой. До этого у нас был опыт с крафтовой пивоварней Beer Bros Brewery, который был очень позитивным: свет увидели с интервалом в полгода два продукта Dark Admin и Smart Admin. Они получили высокие оценки на Untappd. Это и был показатель того, что мы делаем нечто востребованное, вызывающее положительные эмоции у людей.

Коммерческая составляющая нас не интересовала тогда вообще — это был продукт для друзей от друзей, и мы даже не думали, что он придется по вкусу такой широкой аудитории. Тогда во время презентации в Burger Heroes на Пушкинской мне и удалось убедить основателя сети закусочных Игоря Подстрешного в том, что подобный продукт был бы востребован.

— Расскажите о процессе создания. Вы предложили готовый рецепт?

— Процесс оказался довольно сложным и долгим — почти год понадобился на все приготовления. Основная сложность — какой должна быть пища для ума? Шоколад? Орехи? Все это довольно сложно комбинируется. Думаю, даже IBM Watson пришлось бы потрудиться.

— Расскажите поподробнее об этом…

— Да, это очень забавно, что айтишникам вопрос еды все же интересен как некоторый эксперимент, решение некоторого уравнения, где неизвестные — это ингредиенты. IBM Watson анализирует тысячи загруженных рецептов и из имеющихся ингредиентов предлагает самое интересное сочетание.

— Как я понимаю, рецепт хабрабургера — дело рук IBM Watson?

— Нет. Это было бы слишком просто и неинтересно. Мы, поломав как следует голову сами, решили это отдать на откуп профессиональному сообществу. Так "Хабрахабр" и появился в этой троице. Мы провели опрос-голосование за лучший рецепт… И в нем победил шеф-повар Burger Heroes Петр Рабчевский.

Но во многом конкурс помог понять, чего именно от нас ждут, а что может стать сюрпризом. Хабрабургер должен был стать "пищей для мозгов": в его составе шоколад, чернослив и перец чили — ингредиенты, которые способствуют мозговой деятельности. И, по-нашему мнению, он стал таковым.

Но это не значит, что бургер понравится каждому — в принципе, как и любое блюдо. Если проводить параллели с разработкой ПО, тестирование любого гастрономического продукта обречено на провал: сколько людей — столько и конфигураций. Вкус каждого человека индивидуален, основывается на кулинарных "якорях", заброшенных в детстве мамой и бабушкой, и кулинарных открытиях, которые человек совершает позже.

— Как были хабрабургеры восприняты посетителями закусочных? Вы получили какую-то обратную связь уже?

— Обратной связи мы получили достаточно, чтобы однозначно сказать, что бургер москвичам пришелся по вкусу. Конкретных цифр мы не можем предоставить, так как это все же коммерческая тайна нашего партнера. Но могу сказать, что счет идет на тысячи бургеров, проданных за время нашего сезонного предложения с февраля этого года.

Более того, хабрабургер также побывал на нашем совместном "митапе", организованном совместно с проектом Geektimes, где выездная кухня Burher Heroes готовила бургеры прямо на месте для гостей мероприятия. Люди подходили и выражали свою радость. Эти эмоции для нас важнее всего — то, что мы можем создавать нечто большее, не только сами услуги.

— Предложение сезонное... До какого числа есть возможность ознакомиться с плодами коллаборации?

— Да, к сожалению, все хорошее когда-то кончается. Но на этой неделе бургер еще будет присутствовать в меню. Потом же найти его можно будет исключительно в киберпространстве в виде фото и видео, так что советуем не терять времени! Ну и напоследок по секрету: бургеры на наших мероприятиях, связанных с VDS-серверами, тоже будут появляться, так что следите за активностью в наших социальных сетях! На связи!