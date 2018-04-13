Американцам запретят работать в России

Законопроект об ответных мерах США предусматривает в качестве одной из мер ограничение деятельности американских аудиторов, юридических и консалтинговых компаний. Это поможет российскому бизнесу, мера принята "для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц", говорится в тексте законопроекта.
Ограничения коснутся компаний, которые которые находятся под юрисдикцией США, а также те компании, в которых более 25% принадлежит американским юрлицам. Меры относятся и к компаниям из тех государств, которые "приняли решения о присоединении к действиям США и введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ" и российских компаний и физлиц.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.
Эта норма содержится в законопроекте, предусматривающем ответные меры на антироссийские санкции. К мерам воздействия предлагается отнести "исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств".
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