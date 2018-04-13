Названо условие, при котором Медведев не будет премьером

Отчет премьера Дмитрия Медведева о проделанной работе за шесть лет прошел почти незамеченным на фоне "разбушевавшегося Трампа" с его угрозами России "дождаться умных ракет". О реальном состоянии российской экономики "Правде.Ру" рассказали депутаты Думы.



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Напомним, 10 апреля на заседании Госдумы премьер Дмитрий Медведев выразил мнение, что экономика России готова к ответу на глобальные технологические вызовы. "Самые мрачные прогнозы мировых финансовых аналитиков были в том, что российская экономика должна рухнуть, но этого не произошло, сказал Медведев. Государство поддержало людей, наиболее уязвимые территории, отрасли и предприятия. В итоге удалось переломить тенденции падения ВВП, и в целом за шесть лет он вырос на пять процентов, а в прошлом году — на 1,5 процента.

"Это говорит о качественных изменениях. Наша экономика сегодня гораздо меньше зависит от внешних условий и может стабильно развиваться несмотря на относительно низкие цены на нефть", — подчеркнул премьер.

С оценками премьера в основном согласен председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству от фракции ЛДПР Сергей Жигарев. "Бюджет обошелся без особых внешних заимствований, все социальные обязательства выполняются, новые объекты вводятся. Страна провела Олимпиаду, предстоит Чемпионат мира по футболу, модернизируется БАМ. Отрасль-отличник — сельское хозяйство, а вот где мы не справились — так это в станкостроении", — заметил Сергей Жигарев в интервью "Правде.Ру".

"Надо создавать резервный фонд при "Промсвязьбанке", надо учиться у китайцев, не стесняться заимствовать и нагло внедрять новые технологии, не спрашивая ни у кого. Поначалу копии не всегда получаются лучше оригинала, но со временем они начинают им не уступать", — сказал депутат "Правде.Ру".

Со своей стороны, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Справедливая Россия" Ярослав Нилов сказал "Правде.Ру, что есть положительные изменения в российской экономике, но есть и вопросы. Например, МРОТ доведен до прожиточного минимума, который не соответствует реалиям. "Вопросы бедности остаются актуальными", — заметил депутат в интервью "Правде.Ру". В сельском хозяйстве, с одной стороны, появились новые технологии, новые производства, рекордный сбор урожая зерновых, но одновременно крупные агрохолдинги, приходя в регионы, "ведут себя по-барски", и мелкие частные предприятия не выдерживают конкуренции.

На назначение нового премьера, по мнению депутата, могут оказать влияние внешние условия. "Мы же не знаем к моменту формирования нового правительства, что будет в Сирии, какие отношения будут с нашими так называемыми западными "партнерами", что будет на наших фондовых рынках, какова цена будет национальной валюты. Если ситуация будет серьезная, то тренд на новых людей во власти не обойдет и правительство", — сказал "Правде.Ру" Ярослав Нилов.

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