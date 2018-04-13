Отчет премьера Дмитрия Медведева о проделанной работе за шесть лет прошел почти незамеченным на фоне "разбушевавшегося Трампа" с его угрозами России "дождаться умных ракет". О реальном состоянии российской экономики "Правде.Ру" рассказали депутаты Думы.
Напомним, 10 апреля на заседании Госдумы премьер Дмитрий Медведев выразил мнение, что экономика России готова к ответу на глобальные технологические вызовы. "Самые мрачные прогнозы мировых финансовых аналитиков были в том, что российская экономика должна рухнуть, но этого не произошло, сказал Медведев. Государство поддержало людей, наиболее уязвимые территории, отрасли и предприятия. В итоге удалось переломить тенденции падения ВВП, и в целом за шесть лет он вырос на пять процентов, а в прошлом году — на 1,5 процента.
"Это говорит о качественных изменениях. Наша экономика сегодня гораздо меньше зависит от внешних условий и может стабильно развиваться несмотря на относительно низкие цены на нефть", — подчеркнул премьер.
С оценками премьера в основном согласен председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству от фракции ЛДПР Сергей Жигарев. "Бюджет обошелся без особых внешних заимствований, все социальные обязательства выполняются, новые объекты вводятся. Страна провела Олимпиаду, предстоит Чемпионат мира по футболу, модернизируется БАМ. Отрасль-отличник — сельское хозяйство, а вот где мы не справились — так это в станкостроении", — заметил Сергей Жигарев в интервью "Правде.Ру".
"Надо создавать резервный фонд при "Промсвязьбанке", надо учиться у китайцев, не стесняться заимствовать и нагло внедрять новые технологии, не спрашивая ни у кого. Поначалу копии не всегда получаются лучше оригинала, но со временем они начинают им не уступать", — сказал депутат "Правде.Ру".
Со своей стороны, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Справедливая Россия" Ярослав Нилов сказал "Правде.Ру, что есть положительные изменения в российской экономике, но есть и вопросы. Например, МРОТ доведен до прожиточного минимума, который не соответствует реалиям. "Вопросы бедности остаются актуальными", — заметил депутат в интервью "Правде.Ру". В сельском хозяйстве, с одной стороны, появились новые технологии, новые производства, рекордный сбор урожая зерновых, но одновременно крупные агрохолдинги, приходя в регионы, "ведут себя по-барски", и мелкие частные предприятия не выдерживают конкуренции.
На назначение нового премьера, по мнению депутата, могут оказать влияние внешние условия. "Мы же не знаем к моменту формирования нового правительства, что будет в Сирии, какие отношения будут с нашими так называемыми западными "партнерами", что будет на наших фондовых рынках, какова цена будет национальной валюты. Если ситуация будет серьезная, то тренд на новых людей во власти не обойдет и правительство", — сказал "Правде.Ру" Ярослав Нилов.
Читайте по теме:
Медведев обещает к 2020 году обеспечить среднемировой темп роста экономики России
Голодец рассказала об уникальной российской бедности
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?