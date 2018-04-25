Американские банкиры предрекли рублю падение

Американские аналитики Morgan Stanley предрекают рублю после небольшого восстановления падение до 66 рублей за 1 доллар. Сейчас рубль называют слабейшим звеном" на рынках инструментов с фиксированной доходностью, сообщает Bloomberg.

Сейчас доллар торгуется на уровне 62 рубля. Аналитики говорят, что впервые с июля 2015 года 50-дневная скользящая средняя пары доллар-рубль собирается пересечь 200-дневную. Такую фигуру называют "смертельным крестом" — это значит, что краткосрочный тренд на рост закончится, и рынок начнет двигаться вниз. Три года назад в подобной ситуации российская валюта за полгода подешевела на 30%.

Рубль резко подешевел после того, как 6 апреля США объявили о расширении санкций против россиян и российских компаний за "злонамеренную деятельность". 16 апреля российский валютный рынок неожиданно получил поддержку. На сообщении The Washington Post о том, что президент США готов отложить очередные антироссийские меры, доллар подешевел на торгах Мосбиржи. Но к показателям начала апреля (58 руб./$) курс рубля в ближайшие два-три месяца не вернется.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ослабление рубля в апреле было неожиданным для российского Центробанка — равно как и санкции США. Об этом в понедельник заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

При этом, по его словам, никакого шока от произошедшего не было. "Неожиданным было на столько, на сколько, собственно, наступившие события были неожиданными, шоковым — нет", — сказал Дмитриев в кулуарах международного банковского форума.

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