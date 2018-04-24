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Источник Правда.Ру

Коллекторы готовят "год ада" должникам по микрозаймам

Экономика » Финансы » Деньги

Микрофинансовые компании продали в прошлом году коллекторам 12 млрд рублей долгов. Организации микрозаймов активно продают долги, чтобы снизить нагрузку на капитал, сообщают "Известия".

Коллекторы готовят "год ада" должникам по микрозаймам. Коллекторы готовят год ада должникам по микрозаймам

В этом году МФО собираются передать коллекторам 14 млрд рублей долгов. Объем продаж долгов увеличивается с каждым годом, в 2014 году микрофинансисты продали взыскателям 3,5 млрд рублей долгов россиян, в 2015 году — 7,8 млрд, в 2016 году — 9,9 млрд. Эксперты прогнозируют рост долгов по микрозаймов на 35% в год.

Большую часть в структуре долгов занимают займы до зарплаты — 83%, потребительские займы — 12%, займы юрлицам — 5%. Средний объем продаваемого долгового портфеля В декабре прошлого года в преддверии отчетности МФО активно расчищали свои балансы, так как с прошлого года по требованию Центробанка игроки обязаны были начислять 100% резервов на просрочку от 90 дней, а это невыгодно микрофинансовым организациям.

В настоящее время, если по займу есть просрочка 30 дней, МФО обязана держать в качестве резерва 50% от суммы этого займа, а если просрочка больше 90 дней — то 100% от суммы. Займы с просрочкой более 90 дней почти всегда продают, но и коллекторы не готовы покупать их дорого, обычно покупают не более чем за 1-2% от номинальной стоимости портфеля.

МФО активно продавали долги коллекторам весь 2017 год, особенно первые девять месяцев сразу после введения "резервных" требований. Активнее всего продавались долги по займам "до зарплаты". Но их и труднее взыскивать: там начисляются огромные пени и штрафы, которые даже не оправдывают сам займ. Также многие договоры заключаются онлайн, что создает еще большие трудности при их взыскании.

К тому же, должники стали умнее и не собираются платить грабительские штрафы и пени. Поэтому чаще всего коллекторы долги списывают: суды также становятся на сторону заемщиков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России этот вид кредитования приобрел уродливые формы. Свою точку зрения высказал обозреватель Pravda. Ru Саид Гафуров.

"На самом деле, это криминальный бизнес, который строится, как правило, на нарушении закона. У нас пытались не разрешать такие схемы и долго боролись с подобными кредиторами.

Но сейчас для главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной это не вопрос первостепенной важности. У нее проблемы с валютными колебаниями, с инфляцией. До микрокредита в Центробанке руки просто не доходят. Это очевидно, что у нас нет разрешения для деятельности этих организаций", — считает обозреватель.

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Темы долги коллекторы микрозаймы
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