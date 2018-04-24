Коллекторы готовят "год ада" должникам по микрозаймам

Микрофинансовые компании продали в прошлом году коллекторам 12 млрд рублей долгов. Организации микрозаймов активно продают долги, чтобы снизить нагрузку на капитал, сообщают "Известия".

В этом году МФО собираются передать коллекторам 14 млрд рублей долгов. Объем продаж долгов увеличивается с каждым годом, в 2014 году микрофинансисты продали взыскателям 3,5 млрд рублей долгов россиян, в 2015 году — 7,8 млрд, в 2016 году — 9,9 млрд. Эксперты прогнозируют рост долгов по микрозаймов на 35% в год.

Большую часть в структуре долгов занимают займы до зарплаты — 83%, потребительские займы — 12%, займы юрлицам — 5%. Средний объем продаваемого долгового портфеля В декабре прошлого года в преддверии отчетности МФО активно расчищали свои балансы, так как с прошлого года по требованию Центробанка игроки обязаны были начислять 100% резервов на просрочку от 90 дней, а это невыгодно микрофинансовым организациям.

В настоящее время, если по займу есть просрочка 30 дней, МФО обязана держать в качестве резерва 50% от суммы этого займа, а если просрочка больше 90 дней — то 100% от суммы. Займы с просрочкой более 90 дней почти всегда продают, но и коллекторы не готовы покупать их дорого, обычно покупают не более чем за 1-2% от номинальной стоимости портфеля.

МФО активно продавали долги коллекторам весь 2017 год, особенно первые девять месяцев сразу после введения "резервных" требований. Активнее всего продавались долги по займам "до зарплаты". Но их и труднее взыскивать: там начисляются огромные пени и штрафы, которые даже не оправдывают сам займ. Также многие договоры заключаются онлайн, что создает еще большие трудности при их взыскании.

К тому же, должники стали умнее и не собираются платить грабительские штрафы и пени. Поэтому чаще всего коллекторы долги списывают: суды также становятся на сторону заемщиков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России этот вид кредитования приобрел уродливые формы. Свою точку зрения высказал обозреватель Pravda. Ru Саид Гафуров.

"На самом деле, это криминальный бизнес, который строится, как правило, на нарушении закона. У нас пытались не разрешать такие схемы и долго боролись с подобными кредиторами.

Но сейчас для главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной это не вопрос первостепенной важности. У нее проблемы с валютными колебаниями, с инфляцией. До микрокредита в Центробанке руки просто не доходят. Это очевидно, что у нас нет разрешения для деятельности этих организаций", — считает обозреватель.

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