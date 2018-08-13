Эксперты предупреждают: грядет неминуемая девальвация рубля

13 августа рубль пережил новое падение - до до 68,66 руб./$ и 78,15 руб./€. Эксперты в качестве причин отмечают прекращение покупки валюты Минфином, стабилизация курса турецкой лиры и переоценка инвесторами рисков для российского рынка, пишет The Bell.

Впрочем, в ближайшее время рубль может вернуться к падению: аналитики крупнейших американских банков Morgan Stanley и UBS Group уже предостерегли инвесторов от вложений в рубль в преддверии новых американских санкций.

Пока новостей о новых санкциях нет, рубль должен вернуться к своему фундаментальному значению, уверен Романчук: «При текущей нефти рубль должен быть дороже». Максимальное падение рубль уже пережил и ниже 69 вряд ли упадет, считает эксперт, «если только Трамп опять что-нибудь не напишет в твиттере или наше правительство не примет какие-нибудь антисанкции».

«Дальнейшие позиции рубля будут зависеть от ситуации в Турции - нащупает ли лира свое дно и стабилизируется. Если это произойдет, то рубль может вернуться на уровень 65, потому что то ослабление, которое мы видели, в принципе не очень оправдано», - уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По мнению эксперта, ожидать повторения кризиса 1998 года не стоит, потому что «сейчас у нас другая бюджетная политика - госдолг низкий, а резервы существенно его превосходят». Рубль может ослабнуть, если ситуация в мировой экономике будет развиваться в негативном русле, но поводов для дефолта аналитик не видит.

Аналитики Goldman Sachs Group считают, что риск распространения турецкого кризиса на другие развивающиеся рынки ограничен: «Если мы и продолжим наблюдать эти последствия на рынках с более хорошими фундаментальными индикаторам, мы скорее будем искать там возможности для инвестиций, не рассматривая при этом зону лиры».

Однако от вложений в российские активы инвесторов предостерегли Morgan Stanley и UBS. По их оценке, риски от возможного введения санкций США перевешивают потенциальный доход от вложений в российскую валюту.Вероятность, что российский госдолг попадет под американские санкции - до 50%, считает инвестменеджер JPMorgan Asset Management Диана Амоа.