Эксперты: инвестбанки теряют прибыль в России

Четвертый квартал минувшего года стал очередным этапом потерь для инвестбанков, работающих в РФ. По сведениям агентства Refiniti, по результатам трех месяцев комиссии банкиров равнялись 56 миллионам, что на 70% меньше показателя того же периода 2017 года.
В целом, за прошедшие 12 месяцев их прибыль уменьшилась более чем в два раза и составила примерно 177 миллионов долларов. Доходов такой низкой величины инвестбанкиры на видели с 2002 года － тогда комиссионные составиляли 168 миллионов долларов. При этом столь существенного падения доходов не было с 2014–2015 годов, когда из-за введения секторальных санкций и падения цен на нефть прибыль сократилась в 1,5-2,5 раза. Но даже в те годы банкирам удавалось заработать больше — 305 и 193 миллионов долларов соответственно, пишет moneytimes.ru.
Спад на рынке, наблюдаемый сегодня, как и тремя годами ранее, был вызван расширением санкций со стороны США против РФ. Ухудшалось положение дел опасениями отрицательного влияния на мировую экономику усиливающейся торговой войны между Америкой и Китаем. Как отметил соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках "ВТБ Капитал" Алекс Метерелл, в 2018 году внимание инвесторов сместилось в сторону акций американских компаний и эмитентов из технологического сектора, что и оказало воздействие на уменьшение активности на развивающихся рынках.
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