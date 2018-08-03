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Источник Правда.Ру

Санкции развалят Россию — а ведь выход есть

Экономика » Финансы » Ценные бумаги

России надо выходить из санкционной войны с США созданием собственной национальной денежной системы, сказал "Правде.Ру" экономист Валентин Катасонов.

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Фото: Fotodom.ru

На этой неделе группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса законопроект о новых санкциях против России, предусматривающий, среди прочих мер, запрет на покупку американскими компаниями российских долговых бумаг (облигаций федерального займа, ОФЗ) — одного из главных источников кредитования экономики в условиях ограничения доступа к обычному банковскому сектору.

Учитывая консенсунс в конгрессе на подавление России любыми способами "за вмешательство в выборы в США", трудно предположить, что законопроект не станет законом и не будет подписан Трампом. Эксперты полагают, что распространение санкций на ОФЗ может спровоцировать снижение курса рубля на 5-15%. Усиление санкционной войны комментирует для «Правды.Ру» профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов. 

— Мы это переживем? А если нефть будет дешеветь и не поддержит рубль? Народ опять рванет покупать технику?

— Вы мне предлагаете обсуждать вопрос между плохим и совсем плохим. На самом-то деле меня больше волнует вопрос, почему мы, богатейшая в мире страна, зависим от каких-то финансовых рынков, каких-то телодвижений и мыследвижений каких-то заокеанских политиков. Плюс или минус пять процентов, или даже 25% — это ведь следствие серьезной болезни, которая называется "утрата экономического суверенитета".

На самом деле у нас должна быть своя национальная денежная система, у нас есть возможность создавать собственные деньги и эти деньги занимать на внутреннем рынке. В одном из законов регулирующих деятельность ЦБ говорится о том, что ЦБ не имеет право предоставлять кредиты и займы правительству РФ. Мы, оказывается, можем занимать только у чужих центробанков, или у чужих минфинов, или у чужих инвесторов. Это идиотизм, предательство, не знаю, как еще назвать. Поэтому, извините, вы меня спрашиваете, как нам пошустрее надевать штаны через голову, а я все-таки думаю, что штаны надо надевать так, как их надевали раньше.

Поэтому вопрос заключается в том, будем ли мы наводить порядок у себя дома, или мы каждый раз будем обсуждать вопрос, чего там за океаном еще придумали, и как нам теперь поступать. . У нас уже четверть века идет доморазрушение, мы ничего не создаем, мы только все распродаем. Разбираем здание экономики, созданной в предыдущие десятилетия, на отдельные кирпичи.

— Это намеренная дестабилизация экономики?

— Тут всякие есть моменты. Есть сознательные вредители, есть полезные идиоты, есть люди, которые вообще утратили понимание, что происходит, но это уже нюансы. Главное, что человек должен выздоравливать. Если "разруха начинается в головах", помните у Булгакова? Поэтому давайте будем хотя бы в собственных головах наводить порядок.

Как сообщала "Правда.Ру" специалисты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) пришли к выводу, что макроэкономическая политика России достаточно сильная, чтобы противостоять внешним факторам. Чиновники России отреагировали на этот показатель крайне оптимистично, заявив, что на Западе "высоко оценивают бюджетную политику РФ".

Почему же западные финансисты и экономисты хвалят политику российского экономического блока? Возможно, они не хотят, чтобы эта политика менялась? Страна по-прежнему имеет преимущественно сырьевую модель развития, внутренний рынок угнетен, нет длинных денег для развития экономики, а если их ищут, то норовят залезть в карман Пенсионного фонда и налогоплательщика. В итоге Россия продолжает покупать товары и услуги на Западе и зависит от его "хотелок". 

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Темы ОФЗ санкции экономика России валентин катасонов санкции против России
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