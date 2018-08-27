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Источник Правда.Ру

Новый законопроект в США ограничит пользователей Сбербанка

Экономика » Финансы » Банки

Американский сенат внес в конгресс новый законопроект, основным пунктом которого является полный запрет компаниям и гражданам Соединенных Штатов совершать покупки и расплачиваться платежными системами государственных банков России.

Новый законопроект в США, ограничит пользователей Сбербанка. 391263.jpeg

Идеально под данный проект попадает самый используемый и известный среди россиян Сбербанк. Информация об этом появилась 26 августа на сайте информационного агентства akket.com.

Отметим, что вероятнее всего закон будет принят, учитывая антироссийские настроения на Западе. После его вступления в силу клиенты "Сбербанка" потеряют возможность расплачиваться с помощью банковских карт в торговых точках на территории Соединенных Штатов, а также в онлайн-магазинах. Пользователи банка не смогут снимать денежные средства и совершать любые транзакции, связанные с финансами. Экономика США пострадает значительно меньше, нежели простые граждане.

На данный момент представители банка ситуацию не прокомментировали. Напомним, что ранее Сбербанку удалось избежать наказания за соблюдение санкций США.

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Темы США банки санкции экономика санкции против России антироссийские санкции
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