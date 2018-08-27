Новый законопроект в США ограничит пользователей Сбербанка

Американский сенат внес в конгресс новый законопроект, основным пунктом которого является полный запрет компаниям и гражданам Соединенных Штатов совершать покупки и расплачиваться платежными системами государственных банков России.
Идеально под данный проект попадает самый используемый и известный среди россиян Сбербанк. Информация об этом появилась 26 августа на сайте информационного агентства akket.com.
Отметим, что вероятнее всего закон будет принят, учитывая антироссийские настроения на Западе. После его вступления в силу клиенты "Сбербанка" потеряют возможность расплачиваться с помощью банковских карт в торговых точках на территории Соединенных Штатов, а также в онлайн-магазинах. Пользователи банка не смогут снимать денежные средства и совершать любые транзакции, связанные с финансами. Экономика США пострадает значительно меньше, нежели простые граждане.
На данный момент представители банка ситуацию не прокомментировали. Напомним, что ранее Сбербанку удалось избежать наказания за соблюдение санкций США.
Читайте также:
Новые санкции США против России: почему их не стоит...
Американский эксперт: санкции против России...
Россия приветствует санкции против самой себя
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.
В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.