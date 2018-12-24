ЦБ введет более жесткие требования к выдаче потребительских кредитов

Центробанк с 1 апреля будущего года планирует сделать более жесткими требования к выдаче потребительских кредитов в нашей стране.

Как сообщает moneytimes.ru, надбавку к коэффициентам риска по этим кредитам увеличат на 30 процентных пунктов.

Решение об этом было принято членами совета директоров Банка России. Они объяснили это необходимостью сдерживания чрезмерного роста долговой нагрузки населения, а также ростом устойчивости финансовых организаций.

По данным регулятора, рост кредитной активности, если рассматривать сегмент необеспеченного потребительского кредитования (без залога), повышается быстрыми темпами. Вновь выдаваемые займы сохраняют качество на довольно высоком уровне. Уменьшается доля ссуд с просрочками свыше 90 дней — на 3,5 процента за год, до 10,2 процента, по данным на начало ноября 2018 года.

В Банке России уточнили, что текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения, повышают долговую нагрузку. Так, за год отношение плановых платежей по банковским займам граждан к их денежным доходам увеличилось на 0,8 процентного пункта — до 8,4 процента.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении таких темпов роста в 2019 году долговая нагрузка населения может превысить максимальное значение, наблюдавшееся в 2014 году, — девять процентов.

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