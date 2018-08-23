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Источник Правда.Ру

Credit Suisse знает то, чего пока не знаем мы

Экономика » Финансы » Банки

Credit Suisse, второй по величине в Швейцарии банк, отказался от управления активами россиян, попавших под санкции США. Кто же эти "счастливчики"?

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Информацию подтвердила РИА-Новости представитель швейцарского банка Credit Suisse Анна Секстон."Клиенты, не находящиеся под санкциями, не пострадали из-за реклассификации. Это также не вылилось в какие-либо финансовые потери".

"Мы остаемся привержены (сотрудничеству) России и продолжаем следить за развитием ситуации", - добавила Секстон.  Термин "реклассификация" означает, что  банк отказался от управления этими активами, но продолжает хранить их.  Слова: "следить за развитием ситуации" означают, что активы готовы к заморозке.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на общую сумму примерно 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов). Отметим, что по данным российского Центрального банка, в 2017 году около 6,2 миллиарда долларов США или 14 процентов всех международных транзакций из России отправились в банки Швейцарии.

Напомним, что в апреле Минфин США ввел санкции в отношении 24 россиян и двенадцати их компаний, потому что посчитал их спонсорами Кремля в его "агрессивной политике" в мире.  С трудом верится, что клиенты Credit Suisse из этого списка и других не вывели оттуда деньги.  Поэтому, вероятно, что Credit Suisse  уже знает,  в отношении каких российских лиц введены новые санкции "по делу Скрипалей" с 22 августа.

Представленный ранее Белым домом в конгресс «кремлевский список» содержит весь российский перечень Forbes самых состоятельных россиян. 

Хотя Швейцария не присоединилась к санкциям США, большинство мировых финансовых институтов вынуждены их выполнять , потому что они имеют экстерриториальный характер, то есть, если банк осуществит транзакцию от или к подсанкционнму объекту, то будет наказан. 

Credit Suisse в 2009 году пришлось заплатить 500 миллионов долларов штрафа за ведение бизнеса с Ираном , который в то время находился под санкциями США.

Как ранее сообщала "Правда.Ру" новые санкции против Москвы - это объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что реакция должна быть соответствующей: методы могут быть экономическими или политическими. 

Фтото:Fotodom.ru

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Темы банки санкции заморозка Швейцария
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