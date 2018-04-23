Объяснения ЦБ об отзыве лицензии у "Югры" не удовлетворили депутатов

Банк России предоставил депутатам Госдумы ложную информацию — глава Союза вкладчиков России.

Группа депутатов запросила у Центробанка информацию об обстоятельствах отзыва лицензии у банка "Югра". В марте в Нижнюю палату парламента поступил ответ регулятора. Запрос из Госдумы был направлен Банку России в связи с многочисленными обращениями, поступающими от пострадавших вкладчиков банка. "Ответ ЦБ нас, конечно, не удовлетворил, потому что ни о чем ответ", — заявил один из авторов запроса, член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Николай Брыкин. Регулятор не предоставил информации о решении проблем вкладчиков-"превышенцев", которых у "Югры" насчитывается 34,7 тысячи человек. Эти люди потеряли после ликвидации банка всего около 16,1 миллиарда рублей.

Также в Госдуме "не понимают позицию ЦБ" касательно ликвидации "Югры". По словам Николая Брыкина, депутаты уже "направили запрос генеральному прокурору проверить деятельность подконтрольно ЦБ АСВ".

В свою очередь, Союз вкладчиков России, инициировавший обращения в Госдуму, указал на то, что в ответе Центробанка депутатам налицо прямое искажение фактов.

"Руководители Банка России разместили свой ответ депутатам Государственной Думы, содержащий фиктивные сведения, в ангажированных средствах массовой информации", — говорится в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину от главы объединения Николая Николаева. Неверные сведения, которые ЦБ представил в парламент, "требуют самостоятельной оценки и адекватных мер реагирования", считает общественник.

Так, например, в Союзе вкладчиков отмечают: регулятор не сообщил Госдуме о том, что 17 июля прошлого года принял отчетность банка, признав ее достоверной. Капитал "Югры", по этой отчетности, был достаточен, и действия топ-менеджмента были, по сути, одобрены. Также Союз вкладчиков считает, что регулятор утаил информацию об утверждении плана участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства "Югры", хотя это решение стало одним из оснований ввода в учреждение временной администрации.

Часть предоставленной информации, по мнению Союза вкладчиков, была неверно интерпретирована регулятором. Например, ЦБ дал оценку финансового состояния "Югры" на момент отзыва лицензии у банка, 28 июля. Между тем "снижение капитала банка с 33,5 миллиарда рублей до отрицательной величины противоправно произведено в период с 10 до 27 июля 2017 года незаконными действиями и решениями временной администрации".

В конце марта — начале апреля Союз вкладчиков России разослал обращения к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и главе государства Владимиру Путину. В обращениях содержится просьба о том, что в отношении Центробанка необходимо провести проверку законности его действий в отношении "Югры". Кроме того, напоминается о многочисленных правонарушениях со стороны ЦБ: вынесении "Югре" невыполнимого предписания, распространении недостоверной информации о состоянии компании. Согласно установленным правилам, срок рассмотрения подобных обращений — 30 дней. Союз вкладчиков ждет оценки действий ЦБ из этих высоких инстанций.

"После ликвидации "Югры" ЦБ в июле прошлого года многие клиенты банка буквально утратили средства к существованию. Все сильно переживают из-за происходящего, у нас даже зафиксированы случаи летального исхода, когда люди просто не выдерживают стресса, — рассказал Николай Николаев. — Госдума на нашей стороне, надеюсь, скоро за обманутых вкладчиков вступятся и другие силы".