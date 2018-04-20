Депутаты Государственной Думы готовятся вызвать Эльвиру Набиуллину на жесткий разговор

"Глава Центробанка регулярно бывает в Госдуме. Ей задаются вопросы по поводу отзыва лицензий у частных кредитных организаций, но она все время говорит о выявленных нарушениях в том или ином банке. Я же, как депутат от Тюменской области, вижу, насколько остро стоят проблемы у вкладчиков банка "Югра". В целом вопрос о пострадавших вкладчиках ликвидированных банков принял общероссийский масштаб", — заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Николай Брыкин.
Пока же, по словам парламентария, ЦБ неохотно идет на контакт как с депутатами, так и с пострадавшими вкладчиками. "Вместе с главой Союза вкладчиков России Николаем Николаевым мы ходили в Центробанк, с нами даже не захотели подробно общаться, выслали к нам одного из заместителей", — рассказал он.
Депутат сообщил, что совместно с парламентариями от Уральского федерального округа он готовит ряд материалов по ситуации с "Югрой", которые помогут "более подробно разобраться с проблемой" и, возможно, станут поводом для того, чтобы вызвать председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину на более жесткий и подробный разговор в Госдуму. Брыкин полагает, что законность действий ЦБ по отношению к "Югре", в результате отзыва лицензии у которой пострадали более 35 тысяч вкладчиков-"превышенцев", весьма сомнительна. "Претензий к "Югре" изначально не было, но через некоторое время у банка отозвали лицензию, это нонсенс", — пояснил он. По его мнению, надзорные органы должны жестче следить за действиями ЦБ и АСВ на предмет нарушения прав вкладчиков.
Также, по словам парламентария, депутаты отправили в Генпрокуратуру протокольное поручение с просьбой проверить действия введенной в "Югру" в июле прошлого года временной администрации на предмет нарушения прав вкладчиков. Поводом для этого послужили многочисленные обращения вкладчиков "Югры" к депутатам Нижней палаты с жалобами на действия ЦБ и АСВ. "Одних вкладчиков "Югры" пострадало более 35 тысяч, всего же речь идет о сотнях тысяч граждан по всей России", — рассказал Брыкин.
Он также напомнил, что на проблемы клиентов банков с отозванной лицензией обратил внимание президент РФ Владимир Путин, ранее призвавший разработать механизм защиты собственности вкладчиков.
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