Банки России увеличили прибыль в 1,5 раза в 2018 году

Общая прибыль российских банков за январь-ноябрь текущего года составила 1,28 триллиона рублей. Эти цифры в 1,5 раза превышают показатели прошлого года за тот же период.

Как пишет moneytimes.ru, большое влияние на финансовые результаты финансовых организаций оказали данные по кредитным учреждениям, проходящим санацию в Фонде консолидации банковского сектора. Если не учитывать информацию по ним, прибыль банковского сектора будет уже 1,7 триллионов рублей.

Большее число банков РФ (356 организаций или 73% от общего количества) закончили деятельность по итогам 10 месяцев года с прибылью. Убыток, который составил более 500 миллиардов рублей, зафиксирован у 123-х банков.

За первые восемь месяцев 2018 года прибыль отечественных банков сократилась почти на 10%.

Кредитный портфель всех банков страны за указанный период вырос на 6%. Прирост розничного кредитования превысил 21%. Депозиты банков увеличились на 2,5%, вклады граждан — на 2,4%.

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