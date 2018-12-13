ВЭБ передаст Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

ВЭБ занимался поиском покупателя на Связь-банк несколько лет, но это не увенчалось успехом.
В результате, сейчас учреждение готовится передать банк на баланс государственного Промсвязьбанка, который сделают опорным, для работы с оборонным заказом, сообщает Moneytimes.ru.
Отмечается, что предложение об этом от госкорпорации уже направлено в Министерство финансов РФ. По словам руководителя ВЭБа Игоря Шувалова, в настоящее время идет обсуждение вопроса по поводу передачи банка на баланс Промсвязьбанка.
Напомним, Связь-банк перешел на баланс ВЭБа десять лет назад. Трудности у кредитной организации возникли вследствие кризиса 2008 года. Тогда же она и перешла на санацию в госкорпорацию (то же самое произошло и с банком "Глобэкс").
В 2016 году, когда во главе ВЭБ встал Сергей Горьков, банки стали готовить к продаже, но покупатель на них так и не нашелся. В итоге, в апреле решили присоединить "Глобэкс" к Связь-банку.
Государством было выделено более 212 миллиардов рублей на санацию двух кредитных учреждений (в виде депозитов ЦБ). Впоследствии деньги конвертировали в облигации ВЭБа.
Источник фото: facebook.com/Промсвязьбанк
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