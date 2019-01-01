Сбербанк: рост кредитов гражданам - главный тренд 2018 года

Сбербанком был составлен список наиболее заметных трендов 2018 года в банковской системе страны. Среди главных особенностей уходящего года организация выделила ускорение роста кредитования физлиц. При этом объемы выдачи кредитов компаниям сократились.
Как пишет moneytimes.ru, прирост кредитования граждан в этом году стал рекордным. За 11 месяцев года количество кредитов, выданных населению, на 15% превысило рекорд 2013 года, о чем упоминается в презентации Сбербанка России. Как считают в организации, эта ситуация объясняется тем, что наблюдалось падение ипотечных ставок до исторического минимума — 9,4%. Но достигнуть этого рекорда было бы невозможно, если бы не было роста выдачи потребительских кредитов, ставки по которым тоже упали. Например, в сентябре размер средней ставки на 1-3 года был около 15%.
Кроме этого, в 2018 году экспертами был отмечен рост реальных доходов населения, благодаря чему спрос на кредиты ускорился, а их качество повысилось. Как отмечают в банке, в СМИ регулярно появляются публикации, в которых выражаются сомнения относительно правильности отражения официальной статистикой ситуации с доходами граждан РФ.
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