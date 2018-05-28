Технология блокчейн находит применение в ритейле

Российская обувная компания "Обувь России" начала применять технологию блокчейн для защиты данных, приобретающих товары в кредит покупателей, а также изучает возможность выпуска собственной криптовалюты.

"Блокчейн применят также во входящей в структуру компании микрофинансовой организации. Все сведения по их договорам и транзакциям будут шифроваться и храниться в трех центрах обработки данных - в Новосибирске, Хабаровске и Москве.

Разработка адаптирована под IT-системы группы и интегрирована с ERP-системой, построенной на базе 1С, внешние платформы задействованы не были", - сообщил IT-директор группы Дмитрий Карпенко.

По мнению директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсения Щельцина, применение блокчейна в розничной торговле только начинается, пик инвестиций произойдет в ближайшие пять лет.

"Технологию целесообразно использовать для отслеживания происхождения товаров и сокращения количества контрафакта, однако ее применение для защиты данных не оправдано, поскольку в России стандарты безопасности в этой области и так довольно высокие. Блокчейн же может потребовать существенных затрат: вложений в разработку, найм дополнительного персонала, инвестиции в оборудование", - уточнил он.

Представитель сети магазинов "М.Видео" Валерия Андреева сказала, что в ритейле достаточно много стандартных повторяющихся операций, поэтому внедрение технологий на основе блокчейна повышает эффективность процессов.

Компания начала использовать технологию распределенного реестра для верификации поставок, благодаря чему удалось устранить риски потери конфиденциальности и мошенничества, сократить операционные расходы, повысить скорость и удобство факторинговых платежей.

Относительно создания собственной криптовалюты, по словам Карпенко, технически компания готова к этому: в системе уже заложены механизмы генерации криптовалюты и ее начисления на карточки вместе с бонусами покупателям. Однако для реализации проекта необходима четкая позиция государства, определяющая правовой статус криптовалют в России.

Напомним, что созданием собственной криптовалюты также занимается "Лавка Лавка". Использование технологии блокчейн для сохранности данных о медицинских картах граждан вводят Московская и Ленинградская области, а ипотечное агентство Дом.Рф вводит совместно с биржей Vostok продукт для учета операций с жильем. Таким образом блокчейн технология активно проникает в управление различными производстенными и информационными потоками.