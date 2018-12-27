ЦБ аннулировал лицензии крупнейших дилеров Forex

27 декабря на официальном сайте Центробанка появилась информация об отзыве лицензий на осуществление финансовой деятельности у девяти крупнейших форекс-брокеров. Решение об аннуляции лицензий было принято из-за неоднократного нарушения законодательных актов Российской Федерации, в частности закона "О ценных бумагах".
Таким образом, крупнейшие брокеры теперь не имеют законных оснований для обслуживания своих клиентов. По состоянию на декабрь текущего года, на территории Российской Федерации работают только 9 форекс-брокеров с соответствующими лицензиями.
Ранее "Правда.Ру" уже сообщала о повышении Центробанком ключевой ставки, а также о предупреждении Банка России про снижение цен на нефть в 2019 году.
Фото: flickr.com
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