О чем Путин говорил с олигархами за закрытыми дверями

26 декабря в рамках закрытой встречи с бизнесменами в Кремле Владимир Путин обсудил прорыв российской экономики. Среди основных способов достижения цели — сотрудничество с предпринимателями.
Глава государства обратил внимание на особую важность национальных проектов. Владимир Путин отметил, что бизнес является необходимым двигателем экономики, поэтому России необходима поддержка крупных предпринимателей для общего прорыва страны.
Среди главных задач президент выделил подготовку профессиональных кадров, повышение компетенции людей, занятых в экономике страны, а также рост производительности труда и использование более современных технологий на производстве. Непосредственное участие в реализации национальных проектов примут российские государственные корпорации и, лишь совместными усилиями изменения начнутся быстрее, а именно в первом квартале 2019 года.
По мнению президента, речь идет не о внутреннем валовом продукте страны и его увеличении. Перед страной стоит цель перейти "в другую лигу экономик". Для этого Владимир Путин пообещал оказать предпринимателям поддержку в развитии несырьевого экспорта, а также поддерживать любые инновации и экологические инициативы.
Глава государства напомнил бизнесменам и о военной мощи страны, отметив, что России никто и ничего не угрожает. В пример Владимир Путин привел удачное испытание ракеты "Авангард", на котором присутствовал лично за несколько часов до встречи с предпринимателями.
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