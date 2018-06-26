Россияне оказались в безысходной кабале микрозаймов

После президентских выборов в России четверти граждан ухудшилось материальное положение, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

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По словам экспертов, на фоне принимаемых в стране решений тенденция ухудшения положения граждан будет долгосрочной.

В настоящее время примерно 10% экономически активного населения РФ кредитуются в микрофинансовых организациях (МФО).

Сообщается, что в июне 28% респондентов (немногим больше, чем четверть) заявили, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось. Около 63% опрошенных сказали, что их положение не изменилось. Лишь 7% сообщили об улучшении.

При этом в марте ситуация была лучше. Тогда об ухудшениях заявляли только 18% опрошенных, об улучшениях - 9%, при этом 72% говорили, что в их жизни ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Мартовские показатели стали за последние годы рекордными.

Эксперты уже озвучили вывод, что предвыборные попытки властей финансово поддержать электорат помогли гражданам не столько улучшить свое положение, сколько сохранить его на прежнем уровне. Но такова логика принимаемых сейчас в стране решений такова, что ситуация будет только ухудшаться.

Напомним, за последнее время "около 10% от экономически активного населения страны" стали клиентами МФО.

По данным аналитиков компании "Домашние деньги", 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю; 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической); 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, поскольку в среднем россиянам не хватает в месяц около 5 тыс. рублей для того, чтобы откладывать эту сумму и не прибегать к заемным средствам в течение года.

Напрашивается вывод, что миллионы россиян, чтобы выжить, идут на крайние финансовые меры, не имея других надежд на улучшение своего положения.

"Правда.Ру" еще несколько лет назад сообщала, что в 2015 году россияне чаще стали оформлять займы в микрофинансовых организациях для того, чтобы выплатить уже имеющиеся кредиты.

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