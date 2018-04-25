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Источник Правда.Ру

Росфинмониторинг рассказал о сомнительных операциях чиновников в офшорах

Экономика » Финансы

Росфинмониторинг нашел подконтрольные россиянам компании, которые участвуют в сомнительных операциях в офшорах на сумму в несколько миллиардов рублей. Информация об этом прозвучала на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".

Росфинмониторинг рассказал о сомнительных операциях чиновников в оффшорах. Росфинмониторинг рассказал о сомнительных операциях чиновников в

Сомнительные операции были выявлены в ходе анализа публикаций "панамского", "райского" и "английского" досье.

"Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье", — цитирует РИА Новости главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Росфинмониторинг обнаружил участие таких компаний в сомнительных операциях на общую сумму в несколько миллиардов рублей.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней", — добавил Чиханчин.

Также проанализированы финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов, в регионах. Сомнительные операции в основном связаны с использованием должностными лицами административного ресурса при заключении госконтрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, купле — продаже наличной иностранной валюты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что согласно новому заявлению американского Национального бюро экономических исследований, россияне держат в офшорах огромную сумму, эквивалентную примерно 75% национального дохода.

Но нарастающее экономическое давление на Россию со стороны США и их сателлитов, выражающееся во все более изощренных санкциях и ограничениях, не может не мотивировать нас к действиям в пользу усиления нашего внутреннего потенциала. Извечные либеральные иллюзии о том, что "заграница нам поможет", сегодня кажутся издевкой.

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