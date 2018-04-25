Японская инвестиционная компания Black Star Group запускает проект SPINDLE, чтобы сделать инвестирование доступным как можно более широкой аудитории.
Как заявляют разработчики, SPINDLE и производная от него платформа ZETA станет площадкой, которая позволит инвесторам принимать решения по инвестированию в криптофонды более удобным и комфортным способом, чем это было раньше. Благодаря чему платформа ZETA, на которой будет реализована идея, должна привлечь новых частных инвесторов.
На первом этапе работы системы пользователь SPINDLE сможет инвестировать в криптовалютные хэдж-фонды, затем возможности платформы будут расширяться. В перечень инвестиционных инструментов планируют включить и инвестиции в проекты, находящиеся на этапе краудфандинга.
Держатели токенов SPINDLE будут пользоваться платформой для инвестирования и управления капиталом ZETA бесплатно и без комиссий. Криптовалютные фонды также смогут присоединиться к платформе бесплатно.
Платной для фондов будет только услуга юридического аудита, если она потребуется.
На платформе ZETA управляющий сможет выбирать, какую информацию об инвестиционной стратегии раскрывать, а какую оставить в тайне.
ICO проекта SPINDLE пройдет с 29 апреля по 15 мая 2018 года. Максимально будет выпущено 10 миллиардов токенов SPD.
Дистрибуция токенов по онлайн-кошелькам запланирована на май.
Работа над приложениями SPINDLE для Windows, Mac, IOS, Android, а также онлайн-кошельком ведется с начала 2018 года. Запуск бета-версия платформы запланирован сразу после завершения кампании по сбору средств.
Помимо затрат на исследования, запуск и продвижение проекта, SPINDLE планирует потратить часть собранных средств на реализацию своей экономической модели.
Проект будет приобретать компании, специализирующиеся на финтехе, спонсировать развивающиеся криптовалютные хедж-фонды, а также сотрудничать с другими компаниями и цифровыми валютами.
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