Black Star Group запускает SPINDLE для роста доступности рынка крипты

Японская инвестиционная компания Black Star Group запускает проект SPINDLE, чтобы сделать инвестирование доступным как можно более широкой аудитории.

Как заявляют разработчики, SPINDLE и производная от него платформа ZETA станет площадкой, которая позволит инвесторам принимать решения по инвестированию в криптофонды более удобным и комфортным способом, чем это было раньше. Благодаря чему платформа ZETA, на которой будет реализована идея, должна привлечь новых частных инвесторов.

На первом этапе работы системы пользователь SPINDLE сможет инвестировать в криптовалютные хэдж-фонды, затем возможности платформы будут расширяться. В перечень инвестиционных инструментов планируют включить и инвестиции в проекты, находящиеся на этапе краудфандинга.

Держатели токенов SPINDLE будут пользоваться платформой для инвестирования и управления капиталом ZETA бесплатно и без комиссий. Криптовалютные фонды также смогут присоединиться к платформе бесплатно.

Платной для фондов будет только услуга юридического аудита, если она потребуется.

На платформе ZETA управляющий сможет выбирать, какую информацию об инвестиционной стратегии раскрывать, а какую оставить в тайне.

ICO проекта SPINDLE пройдет с 29 апреля по 15 мая 2018 года. Максимально будет выпущено 10 миллиардов токенов SPD.

Дистрибуция токенов по онлайн-кошелькам запланирована на май.

Работа над приложениями SPINDLE для Windows, Mac, IOS, Android, а также онлайн-кошельком ведется с начала 2018 года. Запуск бета-версия платформы запланирован сразу после завершения кампании по сбору средств.

Помимо затрат на исследования, запуск и продвижение проекта, SPINDLE планирует потратить часть собранных средств на реализацию своей экономической модели.

Проект будет приобретать компании, специализирующиеся на финтехе, спонсировать развивающиеся криптовалютные хедж-фонды, а также сотрудничать с другими компаниями и цифровыми валютами.