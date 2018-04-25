Без долгов и денег: иностранцы перестали кредитовать Россию

Банк международных расчетов обнародовал информацию о том, что зарубежное кредитование российских банков, компаний, граждан и государства вернулось к падению после непродолжительного роста. Это данные за четвертый квартал прошлого года, сообщает РБК.

Вложения в Россию сокращались из-за неопределенности ситуации с новыми санкциями для того, чтобы не упоминать о них в отчетности. Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре-декабре сократился на $8,05 млрд по сравнению с третьим кварталом. Это снижение пришлось на падение кредитов иностранных банков российским резидентам и отток из России депозитов, привлеченных от нерезидентов. Эти факторы привели к снижению трансграничного кредитования на $8,08 млрд.

До этого трансграничное кредитование росло с начала года в течение трех кварталов подряд — на $2 млрд, $3,76 млрд и $2,6 млрд соответственно.

Эксперты считают, что сокращение зарубежного кредитования не сопровождалось новыми масштабными санкциями, но в конце 2017 года активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга. Кредитование сокращается и из-за погашения старых долгов санкционных компаний, в том числе финансовых организаций, которые после этого не рефинансируются на внешних рынках.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что иностранные банки, избавившиеся от своих дочерних кредитных организаций в России в кризис 2016 года, потеряли около $1,9 млрд. Банки терпели убытки не только от ликвидации бизнеса в стране, но и от продажи. В кризис многие зарубежные кредитные организации начали сворачивать свой бизнес в России, который активно развивали с середины "нулевых".

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