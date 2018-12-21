Матвиенко назвала повышение оплаты труда на 117 рублей «предновогодним» законом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ежегодный закон (МРОТ) о повышении заработной платы россиянам на 117 рублей. Матвиенко намекнула на подарок государства гражданам страны, назвав законопроект "приятным" и "предновогодним".
Сегодня, 21 декабра, палата верхнего парламента одобрила документ, касаемо ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда с 2019 года. Таким образом, МРОТ будет увеличен с 11 тысяч 163 рублей до 11 тысяч 280 рублей в месяц. Данная сумма составляет 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения России. С связи с "приятным" и "предновогодним" законом, ожидаются и значительные расходы реального сектора экономики. Они начнут превышать 13 миллиардов рублей.
Ранее Правда.Ру писала о том, что депутаты госдумы приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
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