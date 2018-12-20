ЦБ разрешит играть пенсиями россиян на бирже

Негосударственные пенсионные фонды получат возможность расширить направления инвестирования пенсионных накоплений российских граждан. Данная информация появилась на сайте Центробанка.

Новые правила позволяют снять некоторые ограничения на вложение инвестиций в активы и проекты с высоким риском, которые непосредственно связаны с собственниками самих фондов. В проекте, посвященном изменению положения ЦБ от прошлого года отмечено, что НПФ смогут приобретать муниципальные концессионные облигации и инвестировать проекты ЖКХ. Теперь фондам будет разрешено выкупать данные бумаги, соблюдая условия, по которым финансы должны идти на реализацию проектов по водоснабжению, водоотведению, а также теплоснабжению или, при условии, что услуги населению будут оказаны по регулируемым государством тарифам.

Стоит отметить, что с появлением изменений открывается возможность размещения акций предприятия на бирже (IPO). Если раньше вкладываться в негосударственные пенсионные фонды было возможным лишь после того, как НПФ начнут обращаться на бирже, то теперь и это ограничение снято.

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