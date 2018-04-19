Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США

Минфин США обнародовал данные, согласно которым Россия третий месяц подряд выводит свои резервы из США с рекордной скоростью. Причина — угрозы Вашингтона заморозить активы РФ, пишут СМИ.

Фото: REX

Москва начала активно сокращать вложения в американские гособлигации и переводить свои резервы в ценные бумаги европейских стран. Также спасаемые из США деньги правительство начало размещать на депозитах в частных банках.

В период с декабря по февраль Центробанк продал американские гособлигации на сумму в 11,9 млрд долларов. Денежные вложения России в экономику США сократились на 11,2%. К началу марта общая сумма российских вложений в госдолг США составляет 93,8 млрд долларов. Эти деньги Вашингтон может легко заморозить.

Из-за этого Дональд Трамп неожиданно обвинил Россию вместе с Китаем "в игре в валютную девальвацию". Намек вполне прозрачен — Россия должна прекратить вывод денег и тогда Вашингтон не будет наказывать Москву, делают вывод аналитики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы. США понесут потери в долгосрочной перспективе, сообщил дипломат на полях Столыпинского форума.

"Американцам придется еще очень внимательно просчитывать собственные потери от того, что они перестают быть предсказуемым и нормальным рынком. В долгосрочном плане это может аукнуться", — сказал Кисляк.

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