Глава SWIFT объяснил, почему Россию не отключат от системы из-за санкций

Генеральный директор SWIFT Готфрид Лейбрандт заявил, что Россию не отключат от системы передачи финансовых сообщений SWIFT из-за санкций. Новость прозвучала на общем собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) и бизнес-форуме SWIFT в Москве, пишут "Ведомости".
SWIFT является нейтральной организацией. Других подробностей речи главы SWIFT издание не приводит. SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Центробанк и "Ростех" переходят на российский аналог системы SWIFT - национальную систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
Этот переход, говорится на сайте "Ростеха", "повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России", а также позволит госкорпорации использовать систему "как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и госкорпорацией, или между дочерними предприятиями".
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