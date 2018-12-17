ЦБ: в 2019 нефть упадет, цены взлетят

Экономику России ждут трудные времена, но к 2020 году ситуация станет намного позитивнее. По данным экспертов Центробанка, ВВП будет расти медленнее, а цены на нефть - снижаться быстрее, но такая тенденция сохранится недолго.

Согласно пересмотренному прогнозу развития экономики России, в 2019 году нефть будет стоить не $63, как ожидалось, а $55. Тем не менее, на российских позициях это не отразится благодаря "бюджетному правилу" Минфина. Гораздо более разрушительное влияние окажет рост цен из-за повышения НДС - инфляция может разогнаться до 6% против 4% в этом году. Но эксперты не исключают, что в 2021 году она вернется к прежним показателям.

Таким образом, можно сделать вывод, что такой прогноз хорошо отражает тенденции в мировой экономике, которая достигла пика цикла. Как пишет издание Известия, мировая экономика стоит на пороге рецессии на фоне "торговых войн"

Напомним, на днях Центробанк второй раз за год повысил ключевую ставку. Сегодня этот показатель составляет 7,75%. Такие меры были приняты для сдерживания инфляцию и сохранения стабильности на финансовом рынке.Но после 1 января 2019 года свою деструктивную роль будут играть повышение НДС и отток капитала с развивающихся рынков на фоне роста ставок в США.

Эксперты регулятора в своем новом докладе изменили прогноз по ценам на нефть в связи с расширением ее добычи в США и смягчение условий импорта топлива из Ирана.Как пояснил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, валюта, купленная Минфином на открытом рынке на нефтегазовые сверхдоходы, идет в резервный фонд. А цена на нефть в $40 сейчас соответствуют и курсу рубля, и динамике ВВП.

Со своей стороны главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предрекает, что в начале 2019-го инфляция может ускориться и до 6,3-6,7% с дальнейшим замедлением до 5,5-5,9%. И главные факторы роста здесь - цены на топливо внутри страны и динамика курса рубля. Именно санкционная политика Запада портит все перспективы для экономики России в 2019 году.

Нигматуллин прогнозирует, что инфляция в 2019 году может составить 4,8% с пиком в 5,3% в I квартале. А согласно прогноза ЦБ экономика страны в целом за 2019 год может вырасти на 1,2-1,7% на фоне сохранения западных санкций при том, что экономическую активность замедляют и повышение налогов и акцизов. Именно в связи с последним российские компании идут по пути оптимизации расходов, а самозанятые россияне не спешат легализовываться перед государством.

Что характерно, власти РФ уже пересмотрели самозанятым очень удобный механизм регистрации и уплаты налогов. Но фактически любой самозанятый может подвергнуться проверке контролирующих органов каждую секунду своей работы. Именно бесконечные контролеры и погубят налоговый эксперимент Минфина с саморегистрацией самозанятых, считают аналитики.

Из этих соображений глава Минфина Антон Силуанов озвучил возможность использования временного мораторий на всевозможные проверки. По его словам, нужно создать условия, чтобы самозанятые граждане могли легко зарегистрироваться, и не бились насмерть с органами отчета и контроля.

Напомним, налоговый режим в четырех регионах России предполагает уплату самозанятыми гражданами налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям (ИП) и юрлицам - 6%. Использовать его могут россияне, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц (то есть около 2,4 млн руб. в год), работающие без работодателя и наемных работников по трудовым договорам.

По мнению законодателей, так россияне получают возможность платить установленные законом налоги и сборы. Как заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, это конституционная обязанность всех граждан. Хотя россияне не слишком торопятся выходить из тени и менять свой статус.Согласно опроса Rabota.ru, только 13% россиян готовы сегодня зарегистрироваться в качестве самозанятых.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что прогнозы ЦБ совпадают с реальным положением дел не только в российской, но и в мировой экономике. Издание пишет, ссылаясь на мнение эксперта ГК «Финам» Сергея Дроздова, что на экономике скажутся замедление роста ВВП США и Китая из-за "торговых войн", а положение вещей в Еврозоне оставляет желать лучшего уже давно.

По сути, мировая экономика практически подошла к точке пика текущего экономического цикла, и в 2019 году нельзя исключать вероятность спада и рецессии, подытожили аналитики.