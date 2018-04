Российские компании начали отказываться от SWIFT

Центробанк и "Ростех" переходят на российский аналог системы SWIFT — национальную систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Этот переход, говорится на сайте "Ростеха", "повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России", а также позволит госкорпорации использовать систему "как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и госкорпорацией, или между дочерними предприятиями".

Заместитель генерального директора "Ростеха" Игорь Завьялов отметил, что "данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров".

В данный момент "более 600 организаций "Ростеха" внедрили и применяют систему Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК), в базе данных которой — более 40 тыс. банковских счетов".

Также "на 20 крупнейших предприятиях пилотного контура ведется опытно-промышленная эксплуатация комплексной автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД) полного цикла".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что принятый конгрессом США пакет антироссийских санкций многие эксперты расценили как объявление экономической войны России. И теперь ястребы в Вашингтоне снова хотят пойти на безумный шаг: отключить Россию от SWIFT-кода — международной системы обмена финансовыми данными. Однако в Москве сохраняют спокойствие: Россия может использовать в качестве альтернативы SWIFT новую российскую платежную систему SPFS (System for transfer of financial messages), на которую уже перешли более 300 российских банков.

