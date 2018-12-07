Сбербанк отменил услугу переводов на "кредитки" по номерам телефонов

В Сбербанке России отменили перевод средств на кредитную карту по номеру телефона. Это относится ко всем каналам, в частности, к мобильному банку, мобильному приложению и системе "Сбербанк Онлайн".
С этого момента зачислить средства на кредитную карту можно только зная ее номер. Как объяснили в Сбербанке, сейчас переводы могут зачисляться на любую активную карту, и в некоторых случаях это "кредитки". Такая ситуация для клиентов не очень выгодна, поскольку за вывод денег с кредитных карт снимается комиссия, сообщает Moneytimes.ru.
Кроме этого, в финансовой организации отметили, что их клиенты оценили эту инициативу. Доработку сделали на основе обратной связи от пользователей кредитных карт, сталкивающихся с зачислениями.
По информации организации, за первое полугодие 2018 года клиенты осуществили 1,4 миллиарда переводов друг другу. Общая сумма транзакций составила около восьми триллионов рублей, что на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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