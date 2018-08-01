Криптобиржи хотят регулирования отрасли на фоне опасений обвала рынка

Литовская электронная платежная компания на криптовалютном рынке Mistertango провела опрос криптовалютных бирж для выявления отношения к правилам, анонимности и определения зрелости крипторынка.

Компания опросила 24 криптобиржи по всей Европе, Азии, Южной Америке и Океании, с общим ежедневным объемом торгов более 100 миллионов долларов.

Как показало исследование, отрасль хочет быть частью формальной системы, а не вне ее — вопреки общественному восприятию. Криптобиржи считают, что регулирование необходимо для стабилизации цен, опасаясь крупного краха рынка и внезапной девальвации активов.

Так, 88 процентов криптовалютных бирж хотят регулирования отрасли на фоне опасений обвала рынка.

Представитель компании Mistertango Габриэлиус Билкштис сказал, что рынок нуждается в регулировании более, чем когда-либо, так как оно создаст необходимый уровень стабильности, который жаждут инвесторы.

"Индустрия призывает к регулированию, и опрос партнеров показал это. Неопределенность — самый большой страх, а регулирование имеет решающее значение для обеспечения стабильности, в которой мы нуждаемся. К сожалению, нет никакого консенсуса в области регулирования по всему миру или отдельно. Криптовалюты, чтобы двигаться к масштабу и повсеместности, которыми обладают фиатные деньги, нуждаются в сплоченном, продуманном и всеобъемлющем регулировании. Таким образом, регулирование будет катализатором, а не препятствием на пути развития крипторынка".

При этом 17 процентов криптовалютных бирж считают чрезмерно жесткое регулирование самой большой угрозой криптовалюте и ее принятию в качестве будущей цифровой валюты.

Влияние регуляторов на крипторынок велико. Достаточно вспомнить некоторые страны Азии и США, где действия регуляторов привели к сильной волатильности цен в сочетании с отсутствием ликвидности в некоторых монетах. Тем не менее несмотря на опасения большинство рассматривает регулирование как решение для больших отраслевых угроз.

Кроме того, больше половины респондентов (55 процентов) говорят, что пользователи криптовалют должны подвергаться тем же проверкам, что и те, кто использует традиционные финансовые услуги (проверки KYC / AML). Пятая часть опрошенных заявила, что самой большой угрозой является анонимность и непрозрачность партнеров, что свидетельствует о необходимости соблюдения отраслевых стандартов и более строгих правил "знай своего клиента" и "борьбы с отмыванием денег".

Изменение отношения банков к связанным с криптовалютой компаниям — это то, что индустрия хочет больше всего. Многие банки ввели санкции, делающие практически невозможным для криптовалютных трейдеров вносить средства на свои криптовалютные кошельки. Чуть менее 40 процентов игроков отрасли предполагают, что изменение отношения банков окажет наибольшее влияние на более широкое принятие криптовалюты. Это один из факторов, обусловливающих принятие ее в Южной Корее, известной как один из крупнейших рынков криптовалютной торговли.

Еще четверть назвала в качестве решения проблемы усиление позитивного регулирования. Треть респондентов отметила, что наибольшую угрозу представляет предполагаемая преступность в этом секторе.