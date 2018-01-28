Крупная кража на криптовалютном рынке: все дело в "горячем" кошельке

Крупнейшая площадка торговли биткойнами в Японии Coincheck сообщила о взломе. С кошелька Coincheck единовременно было выведено около $120 млн в альткоинах XRP (Ripple) и $600 млн в криптовалюте NEM.

Coincheck сообщила о приостановке транзакций по выводу средств как в криптовалютах, так и в фиате. Ранее биржа сообщила об ограничении пополнения кошельков в альткоинах NEM, а затем были приостановлены и другие возможные операции с валютой.

На этом фоне криптовалюты начали дешеветь. Курс NEM, десятой по объему капитализации криптовалюты в мире, к 14:30 мск 26 января снизился примерно на 17,5% за одни сутки, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com. Биткойн за то же время подешевел на 7%, до $10 568, Ripple - на 12,2%.

Coincheck - одна из крупнейших криптовалютных бирж в Японии. Несмотря на это биржа, в отличие от других крупных площадок, до сих пор не получила лицензию Агентства финансовых услуг Японии (FSA).

Успех злоумышленников был обусловлен тем, что Coincheck хранила NEM в так называемом "горячем" кошельке, к которому имелся сетевой доступ (в отличие от средств в других валютах, хранящихся в "холодном" кошельке, недоступном из интернета). Президент компании впоследствии объяснил такое положение дел техническими сложностями и нехваткой персонала, способного их оперативно ликвидировать.

Японское госагентство финансовых услуг, выполняющее функцию регулятора этого рынка, допустило возможность привлечения руководства Coincheck к административной ответственности за несоблюдение правил компьютерной безопасности и предупредило другие три десятка компаний страны, которые занимаются обменом криптовалют, о необходимости усилить защиту "кошельков" и других хранилищ средств и данных.

Отметим, что госрегистрация "обменников" криптовалют стала обязательной в Японии с апреля прошлого года, и тем компаниям, которые на тот момент уже работали на рынке, было разрешено не прерывать деятельность - при условии, что они подготовят и подадут документы на регистрацию. Заявка Coincheck была подана в сентябре и до сих пор не одобрена. Не исключено, что кража криптовалюты из ее "кошелька" отрицательно скажется на решении этого вопроса.

Тем не менее руководство ставшей объектом хакерской атаки компании всеми силами старается минимизировать ущерб, нанесенный ее репутации. В частности, было официально объявлено о том, что владельцы украденных средств получат компенсацию: из более $530 млн, которые пропали из "кошелька" Coincheck, $425 млн будет "за счет заведения" выплачено пострадавшим - примерно 260 тысячам человек. Однако сроки, порядок и способ выплат пока не определены.

Обещание компенсации сразу же сказалось на курсе основных криптовалют: после крутого пике, в которое они попали в конце недели на фоне новостей об ограблении Coincheck, биткоин подорожал до $11886,00 (данные биржи Bitfinex на 14:32 мск 28 января), а вторая по капитализации криптовалюта - эфир - на той же бирже торговалась по $1241,1.