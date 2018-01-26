Глава МВФ Кристин Лагард: майнинг - "зло для энергетики"

Майнинг — "зло для энергетики", заявила Кристин Лагард, глава МВФ. Она отметила, что объемы электроэнергии, потребляемой майнерами биткоина в этом году, могут сравняться с объемами энергопотребления Аргентины, как сообщает Bloomberg.

Так, по данным Bloomberg New Energy Finance, расход электроэнергии для майнинга биткоина за последний год утроился и достиг 37 гигаватт-часов в день. Это эквивалентно примерно 30 ядерным реакторам мощностью 1,2 гигаватт, работающим на максимуме, а прошлогоднее исследование банка ING показало, что сеть биткоина потребляет больше электроэнергии, чем крупнейшие электростанции.

Также глава МВФ заявила, что пока цены на криптовалюту растут, объемы ее добычи тоже будут возрастать.

Тем временем, по мнению аналитиков, мировой объем интернет-трафика может увеличиться в три раза к 2021 году. При этом наиболее быстрорастущим сегментом трафика в центрах обработки данных является глобальный облачный трафик (рост ~30% в год). Для такого стремительного роста необходимо постоянное увеличение мощностей.

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