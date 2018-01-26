Американский миллиардер и известный финансист Джордж Сорос, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскритиковал инвестиции в криптовалюты.
По его мнению, вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно, и они в настоящее время не подходят для финансовых расчетов.
"Биткоин - это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день", - цитирует миллиардера ТАСС.
"Это спекуляция, в основе которой ложные представления", - добавил Сорос.
Тем не менее он считает, что сама технология блокчейна "может быть использована в положительных целях".
Сорос - американский трейдер, финансист, инвестор, сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма", является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние превышает $25 млрд.
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