Известные музыканты "подсели" на биткоины

Помимо обычных инвесторов, биткоин заинтересовал известных артистов, музыкантов и популярных людей во всем мире. Популярный американский рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, сообщил, что совсем "забыл" о том, как несколько лет назад продал свой альбом за биткоины, которые позднее не перевел в наличные.

Как сообщает Fox Business, в 2014 году 50 Cent разрешил принимать криптовалюту в качестве платы за покупку своего альбома Animal Ambition. Продажи альбома были достаточно высокими, и рэпер заработал около 700 биткоинов. По сведениям издания, на тот момент один биткоин стоил около $662, однако за счет роста стоимости криптовалюты прибыль Джексона составила около $7,5 млн.

Не отстают от него и другие коллеги по цеху. Например, не так давно хипхоп-певец Армандо Кристиан Перес, известный под псевдонимом "Питбуль", рассказал телеканалу CNBC о своих инвестициях в биткоин. Питбуль поведал, что пять лет назад начал вкладывать в биткоин деньги и с тех пор отслеживает курс ежедневно.

Артист также сообщил, что в данный момент не инвестирует в BTC, но при этом восхитился: "Удивительно, что сейчас делается в виртуальном мире, и мы наблюдаем, как наша реальность становится виртуальной".

Кроме Питбуля, есть и другие музыканты, интересующиеся криптовалютами. Так, Nas и его менеджер Аймен Энтони Салех рассказали, что вкладывали деньги в компанию Coinbase. Снуп Догг обсуждает темы криптовалют со своими поклонниками в Twitter, а высокорейтинговый рэпер, Талиб Квели вложил в биткоины прибыль от продажи своего альбома "Indie 500".