BTC.com разрешил майнить Ethereum и Ethereum Classic

Майнинговый пул BTC. com (принадлежит Bitmain) объявил о расширении услуг по майнингу криптовалют — теперь можно добывать Ethereum и Ethereum Classic.

При этом в процессе майнинга можно будет переключать мощности с ETH на ETC и наоборот, в зависимости от того, какая криптовалюта покажется майнеру наиболее рентабельной на данный момент.

На долю этих монет пришелся 21% всех биткоинов, добытых в прошлом году. Согласно пресс-релизу, возможность майнинга ETH и ETC будет добавлена на портал pool. btc.com.

Там же можно будет найти обозреватель блокчейна Ethereum и API. В пресс-релизе отмечается, что хотя в этом году компания Bitmain выпустила собственный ASIC-майнер для алгоритма ethash, новый пул будет поддерживать возможность майнинга с помощью GPU и CPU.

Директор пула Чжун Чжуан (Zhong Zhuang) сообщил, что привлечение майнеров будет происходить за счет распределения вознаграждения по системе "полной оплаты за день".

Майнеры получают награду за то, что они предоставляют свои вычислительные мощности в пользу пула. BTC. com, данный шаг направлен на "помощь Ethereum масштабировать его майнинговую инфраструктуру".

По словам Чжуана, решение о том, чтобы включить GPU и CPU в список доступных для майнинга устройств было обусловлено снижением рынка криптовалют, которое наблюдается с начала этого года.

"Даже несмотря на снижение стоимости ряда криптовалют, GPU-майнинг прежнему остается прибыльным и его нелегко будет заменить", — сказал он. "В этом году компания Bitmain выпустила ASIC-майнеры ориентированные на алгоритм ethash. (Bitmain открыл предзаказ на первую партию ASIC-майнеров для Эфириума — Antminer E3.

Майнеры были разработаны в основном для добычи криптовалют Ethereum и Ethereum Classicc, которые легче настраивать. Это избавит нас от поддержки огромного списка моментов GPU одновременно".

Также BTC. com планирует начать торги "популярными монетами" — Litecoin, ZCash и Monero (разумеется, Bitmain также располагает ASIC-майнерами для этих криптовалют). Точной даты Чжуан не назвал: "Прежде чем компания примет решение по какой-то из монет, необходимо проделать огромную работу. А именно — оценить сеть криптовалюты, качество её кода, дорожную карту и объёмы торгов".

Напоминаем, что компания KPMG дала оценку вероятной прибыли крупнейшего производителя майнеров Bitmain и провела его общую оценку, которая после последних двух раундов финансирования на $400 млн и $1 млрд составляет почти $14 млрд.