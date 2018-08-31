Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

BTC.com разрешил майнить Ethereum и Ethereum Classic

Экономика » Криптовалюты

Майнинговый пул BTC. com (принадлежит Bitmain) объявил о расширении услуг по майнингу криптовалют — теперь можно добывать Ethereum и Ethereum Classic.

BTC.com разрешил майнить Ethereum и Ethereum Classic. 391449.jpeg

При этом в процессе майнинга можно будет переключать мощности с ETH на ETC и наоборот, в зависимости от того, какая криптовалюта покажется майнеру наиболее рентабельной на данный момент.

На долю этих монет пришелся 21% всех биткоинов, добытых в прошлом году. Согласно пресс-релизу, возможность майнинга ETH и ETC будет добавлена на портал pool. btc.com.

Там же можно будет найти обозреватель блокчейна Ethereum и API. В пресс-релизе отмечается, что хотя в этом году компания Bitmain выпустила собственный ASIC-майнер для алгоритма ethash, новый пул будет поддерживать возможность майнинга с помощью GPU и CPU.

Директор пула Чжун Чжуан (Zhong Zhuang) сообщил, что привлечение майнеров будет происходить за счет распределения вознаграждения по системе "полной оплаты за день".

Майнеры получают награду за то, что они предоставляют свои вычислительные мощности в пользу пула. BTC. com, данный шаг направлен на "помощь Ethereum масштабировать его майнинговую инфраструктуру".

По словам Чжуана, решение о том, чтобы включить GPU и CPU в список доступных для майнинга устройств было обусловлено снижением рынка криптовалют, которое наблюдается с начала этого года.

"Даже несмотря на снижение стоимости ряда криптовалют, GPU-майнинг прежнему остается прибыльным и его нелегко будет заменить", — сказал он. "В этом году компания Bitmain выпустила ASIC-майнеры ориентированные на алгоритм ethash. (Bitmain открыл предзаказ на первую партию ASIC-майнеров для Эфириума — Antminer E3.

Майнеры были разработаны в основном для добычи криптовалют Ethereum и Ethereum Classicc, которые легче настраивать. Это избавит нас от поддержки огромного списка моментов GPU одновременно".

Также BTC. com планирует начать торги "популярными монетами" — Litecoin, ZCash и Monero (разумеется, Bitmain также располагает ASIC-майнерами для этих криптовалют). Точной даты Чжуан не назвал: "Прежде чем компания примет решение по какой-то из монет, необходимо проделать огромную работу. А именно — оценить сеть криптовалюты, качество её кода, дорожную карту и объёмы торгов".

Напоминаем, что компания KPMG дала оценку вероятной прибыли крупнейшего производителя майнеров Bitmain и провела его общую оценку, которая после последних двух раундов финансирования на $400 млн и $1 млрд составляет почти $14 млрд.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Южная Азия
Надо ли отдавать Китаю сирийский опыт?
Мнение
Кто в ответе за обманутых дольщиков
Практика
Сентябрь благоприятствует всем
Новости Все >
Лукашенко рассказал о повальном пьянстве министров
Депутаты хотят отправить в спецпоселения должников по кредитам
Химки названы самыми удобными для новоселов
BTC.com разрешил майнить Ethereum и Ethereum Classic
Полиция Туниса оказалась замешана в групповом изнасиловании
Стоимость добычи одного эфира составляет $152
Эксперты поражены нищетой: треть школьников собраны в кредит
Названа самая полезная диета для пенсионеров
4 криптобиржи создают cтаблкоин для интеграции интернет-торговли
Австралия компенсирует недостаток работников смарт-контрактами
Читательский топ
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Олимпийский чемпион призвал выгнать Россию с позором из спорта
Названы преемники: СМИ рассказали про отставку глав МВД и ФСБ
Лавров: Минобороны России предупредило США о войне из-за Сирии
СМИ: пользователей WhatsApp ждут серьезные неприятности
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Ближний Восток
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Кремль
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Евросоюз
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Украина
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией

Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.

Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Кремль
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Евросоюз
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Политика
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Сибирь
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии

Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.

Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
"ВКонтакте" и "Одноклассники" перестали доверять "Единой России"
Соцсети
"ВКонтакте" и "Одноклассники" перестали доверять "Единой России"
Кремль
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Кошелек
Обнаружен вариант, который спасет пенсионную систему
Любовь Степушова Надо ли отдавать Китаю сирийский опыт? Любовь Степушова Дарья Касьянова Грибное обострение. Необычные блюда Дарья Касьянова Соломон Соловьев Кто еще спал с Матильдой? Соломон Соловьев
Комментарии
Названа самая полезная диета для пенсионеров
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Надо ли отдавать Китаю сирийский опыт?
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Матрица немецкой толерантности дала сбой
Обнаружен вариант, который спасет пенсионную систему
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Рассекречено: Ельцин отчитывался Клинтону и клянчил деньги
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Рассекречено: Ельцин отчитывался Клинтону и клянчил деньги
Дочери Порошенко снова предали Украину
Дочери Порошенко снова предали Украину
Ученые рассказали о скорой климатической точке невозврата
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Ближний Восток
США и Россия разыграют идлибский эндшпиль

На фоне угрозы ракетных ударов США по Сирии из-за возможной провокации в Идлибе Россия объявила о проведении учений в Средиземном море, намекая на последствия.

США и Россия разыграют идлибский эндшпиль
Матрица немецкой толерантности дала сбой
Евросоюз
Матрица немецкой толерантности дала сбой
Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу
Ближний Восток
Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
Ближний Восток
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Адвокат Трампа предрек революцию в США
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ