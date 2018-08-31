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Источник Правда.Ру

Стоимость добычи одного эфира составляет $152

Экономика » Криптовалюты

Криптопредприниматель GPU Брайан Вентуро (Brian Venturo, майнинг-ферма Atlantic Crypto) заявил, что при средней цене $0.12 за кВт/ч стоимость добычи одного эфира составляет $152.

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"На добычу одного эфира расходуется 1.27 МВт/ч. При текущей сложности сети и при средней стоимости электроэнергии $0.12 за кВт/ч на добычу одного целого ETH нужно потратить $152", - написал он в своем Твиттере.

12 центов - средняя стоимость кВт/ч в США, стоимость электричества в других странах может быть ниже или выше. В России средняя цена кВт/ч составляет в среднем около 5 центов, в некоторых регионах - менее 2 центов.

Таким образом, добыча 1 ETH при оплате 5 центов за кВт/ч обойдётся $63 или почти в 2,5 раза дешевле, чем в США.

Некоторые американские майнеры уже заявили о том, что планируют переместить свое оборудование в места с более дешевой электроэнергией - например, в Китай - где цена за один кВт/ч может составлять даже 4 цента. Это снизит себестоимость добычи эфира до $50, что ниже текущего курса почти в 6 раз.

Стоимость  1 ETH на криптовалютных биржах сегодня составляет около $300, то есть выгода от добычи его в США составит менее 50%. Также есть предложение об уменьшении в ближайшее время с 3 до 2 ETH  вознаграждение за блок в EIP 1234 ("Ethereum Improvement Proposal").

Майнинг эфира продолжит оставаться прибыльным даже если вознаграждение за добытый блок будет снижено до одного эфира, т.е. в 3 раза меньше, чем сейчас - если не учитывать замедлившегося, но все еще стабильного роста хэшрейта и возможности появления более эффективного оборудования.

Эрик Коннор (Eric Connor), специализирующийся на операциях с  ETH,  провел анализ и выяснил, сколько сеть Ethereum будет переплачивать за свою безопасность по сравнению с биткоином при награде 2 ETH за блок: "Если награда за блок снизится до 1 ETH, то сеть Ethereum будет слегка недоплачивать за свою безопасность, но в этом нет ничего страшного".

По данным онлайн-голосования, примерно 66% держателей эфира склоняются к тому, что вознаграждение за блок нужно снизить до 1 ETH. 33% предложили уменьшить его до 2 ETH за блок. И практически никто не проголосовал за то, что нужно оставить текущее вознаграждение.

Для промышленного майнинга такие изменения повлияют на прибыль, но могут оказать положительное влияние на рост стоимости этой криптовалюты и, скорее всего, приведет к консолидации рынка у больших майнеров за счет "вымывания" мелких. Это может пойти в разрез с основной идеей, когда мелкие майнеры составлять основу сети и являются гарантией ее достоверности.

В сравнении с биткоином (там снижение награды за блок в заложено в алгоритме и происходит регулярно)  Эфириум создан на механизме, в котором не был предусмотрен такой алгоритм из-за планируемого перехода на PoS.

Однако из-за постоянного переноса даты перехода разработчики вынуждены вручную бороться с инфляцией. Себестоимость добычи одного биткоина, если не учитывать продолжение роста сложности сети, еще недавно составляла около $3000. 

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